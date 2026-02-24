شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة



دبي (الاتحاد)

تُوِّج فريق أشبال شباب الأهلي تحت 11 سنة بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية، بعد فوزه على المنتخب الوطني للنخبة بركلات الترجيح بنتيجة (2-0)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة النهائية التي جرت مساء السبت الماضي، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي.

وفي ختام البطولة، تسلّم أشبال شباب الأهلي الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفئة تحت 11 سنة، فيما حصل لاعبو المنتخب الوطني للنخبة على ميداليات المركز الثاني، ونال فريق الوصل المركز الثالث، كما تم تسليم ميداليات للفِرق أصحاب المراكز من الرابع إلى التاسع، وجاء حسب الترتيب: يونايتد، الإمارات، النصر، دبا، أيريش، وعجمان.

وتتواصل فعاليات بطولة اتحاد الكرة الرمضانية بإقامة منافسات فئتي تحت 12 و13 سنة، يومي 27 و28 فبراير الجاري، على ملاعب الاتحاد في دبي.