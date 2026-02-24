«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن انطلاق النسخة الجديدة من برنامجه الرمضاني «رياضة قبل الإفطار» في مواقع عدة بالإمارة تُلبّي مختلف الهوايات والاهتمامات لكل الأعمار، حيث تم تحديد مواقع استقبال المشاركين من الرجال في مسرح المجاز، وحدائق القرائن 5 والعزرة والرفاع وكشيشة، والحديقة الشريطية، ونادي الضباط، ومنتزه السيوح للعائلات، وكورنيش الحيرة، ومنتزه الشارقة الوطني - الحديقة الجديدة، وحديقة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

أما بالنسبة للسيدات، فيتم استقبالهنّ في حديقة الحزام الأخضر وحديقة شغرافة وحديقة الحومة ومنتزه السيوح، بجانب الأندية الرياضية والتخصصية المختلفة بالإمارة.

وبالتعاون مع بعض مراكز اللياقة، سينظّم المجلس على الهامش مسابقة رياضية تهدف إلى تشجيع المشاركين على فقدان الوزن، وفقاً لقياسات دورية، ويتم تحديد الفائزين الذين فقدوا أوزانهم بنسب مثالية.

وأكد محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أهمية البرنامج الرمضاني السنوي، وقال إنه أصبح عادة وثقافة بالنسبة لقطاع كبير من سكان الإمارة، الأمر الذي يبرهن على نجاحه وتجاوب فئات كثيرة وكبيرة معه، وتقدَّم بالشكر لكل الجهات الداعمة والمتعاونة مع المجلس في تنظيم فعاليات البرنامج، وهي دائرة شؤون الضواحي، وشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والحرس الأميري، وبلدية الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.