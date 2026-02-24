الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم

نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
24 فبراير 2026 20:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
ينظّم نادي الشارقة لكرة القدم، دورة رياضية، باسم المرحوم عمار محمد الدوخي، وفاءً لرجل لم يكن مجرد لاعب أو إداري، بل كان ابنا باراً لهذا الكيان، ومثّل منتخبنا الوطني بكل إخلاص، حيث زامل الجيل الذهبي لكرة الإمارات وسطر معهم أجمل الذكريات الكروية.
ويأتي تنظيم البطولة من النادي، تكريماً لمسيرته الطويلة وتخليداً لذكرى الراحل، وتقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس المقبل، على الملاعب الفرعية باستاد خالد بن محمد، بمشاركة فرق المراحل السنية بالنادي.
ويشهد حفل الافتتاح، الذي سيقام يوم غدٍ الأربعاء، مباراة استعراضية بين نخبة من قدامى لاعبي كرة القدم بالشارقة، وفريق أسرة الراحل، إلى جانب حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونخبة من قدامى اللاعبين والمسؤولين الرياضيين، وتم تشكيل لجنة منظمة للإشراف على البطولة، برئاسة الدكتور إبراهيم خليل.
يشارك في البطولة 16 فريقاً من فرق المراحل السنية بنادي الشارقة، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وتختتم البطولة يوم 5 مارس، بتتويج الفرق الفائزة والمشاركين.

