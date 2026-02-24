«دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026» يعود بدورته الخامسة في 8 مايو

دبي (وام)

تستعد دبي لاستضافة واحدة من أكبر وأكثر الفعاليات تميّزاً في عالم الألعاب والرياضات الرقمية، مع عودة "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026" في دورته الخامسة خلال الفترة من 8 حتى 24 مايو، ليحوّل المدينة إلى منصّة عالمية تجمع عشّاق الألعاب والمبدعين وروّاد القطاع تحت سقف واحد.

ويأتي تنظيم دورة 2026 في توقيت مهم لاقتصاد دبي الإبداعي والرقمي، لاسيما مع صدور قرارين لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتشكيل لجنتين متخصّصتين، تُعنى الأولى بتطوير قطاع الأفلام، والثانية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وذلك في إطار رؤية دبي بعيدة المدى لتنويع اقتصادها.

ويواصل المهرجان الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منذ عام 2022 نموّه وتطوّره ليصبح واحداً من أبرز المهرجانات العالمية المتخصّصة في الألعاب والرياضات الرقمية. وقد تمكّن في دورة عام 2025 من استقطاب أكثر من 45 ألف زائر من العائلات والهواة والمحترفين عبر تنظيم 12 فعالية رئيسية كبرى امتدت على مدار 17 يوماً، ما عزّز مكانة دبي كركيزة أساسية ضمن منظومة الألعاب العالمية.

ويجسّد المهرجان منصّة إستراتيجية لاستقطاب المواهب وقادة القطاع والاستثمارات الدولية، وتمكين الكفاءات المحلية، ودعم نمو اقتصاد الألعاب والقطاعات الإبداعية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إنّ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية تطوّر بسرعة ليصبح منصّة إستراتيجية تعكس طموح دبي العالمي في مجالات الألعاب والرياضات الرقمية والابتكار. فيما تعزّز الدورة الخامسة للمهرجان التزام الإمارة باستقطاب المواهب والاستثمارات، وكذلك تمكين الجيل الجديد من المبدعين، وتسريع نمو منظومة الألعاب بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة. ويواصل المهرجان تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والترفيه التفاعلي من خلال جمع قادة القطاع والمطوّرين والمستثمرين والمعجبين في احتفالية شاملة تقام على مستوى المدينة.

وانسجاماً مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، تولي دورة هذا العام اهتماماً أكبر بمشاركة الشباب ومختلف الفئات العمرية من خلال تجارب تفاعلية تجمع مختلف الأجيال عبر اللعب والإبداع والاستكشاف المشترك.