أبوظبي والظفرة تحتفيان بإرث الخيل العربية في بطولتين رمضانيتين

أبوظبي (وام)

اختُتمت مساء أمس منافسات النسخة الثالثة من البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية، التي أُقيمت في نادي أبوظبي للفروسية على مدى ثلاثة أيام، ونظّمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، وسط أجواء تنافسية عكست مكانة دولة الإمارات وريادتها في الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، وبحضور رسمي ومشاركة واسعة من الملاك والمربين.

شهد حفل الختام حضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاءت منافسات البطولة قوية ومثيرة، حيث اشتملت على 19 فئة مختلفة، بمشاركة 416 خيلاً تعود ملكيتها إلى نحو 246 مالكاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية 665 ألف درهم.

وتوّجت «إي دي حياة» باللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، ونالت «بلقيس النور» لمربط النور اللقب الفضي، فيما حصلت «إم زد أهوال» لخليفة النعيمي على اللقب البرونزي، وفي فئة الأمهار عمر سنة، أحرز «شهاب الزبير» لعبد الرحمن الشامسي اللقب الذهبي، تلاه «جي إس روميو» لعبدالله عبدالرحمن البيضائي باللقب الفضي، فيما جاء «أنس الباهية» لفريد سالم الشاعر في المركز الثالث ونال البرونزية.

وفي بطولة المهرات، تصدّرت «شيخة الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي المنافسات بعد فوزها باللقب الذهبي، تلتها «آر كي نادرة» لمربط الجواهر باللقب الفضي، فيما نالت «فتنة ود» لخالد عبدالله الشحي البرونزية.

أما في منافسات الأفلاء، فقد تصدرت القسم «أ» المهرة «أو إم مزن» لعمر محمد الشميلي، وجاءت ثانية «بنت مهجة» لمربط النور، وثالثة «شيخة الخليج» لمربط الخليج.

وفي القسم «ب» للفلوات، حلّت أولاً «إم زد مياسة» لسهيل النعيمي، تلتها «رعبوبة الحميدية» لعلي محمد عيسى بوشهاب، فيما جاءت «عنود الغنادير» لحمد شبيب الهاجري في المركز الثالث، وفي فئة الأفلاء القسم «أ»، أحرز «راكان السديم» لمحمد عبد الجبار آل علي المركز الأول، تلاه «س الرفيق» لفيصل الرئيسي ثانيًا، فيما جاء «إم كيو مشهور» لمحمد عبدالله القبيسي في المركز الثالث.

وفي القسم «ب»، تصدر «فتان السديم» لمربط السديم، تلاه «حشيم كي» لخليفة محمد السويدي، فيما حل «سهامد الأحمد» لمربط الأحمد ثالثًا.

وكانت جمعية الإمارات للخيول العربية قد نظّمت يوم الجمعة الماضي فعاليات النسخة الثانية من البطولة الرمضانية للخيل العربية في الظفرة، بنادي الظفرة الرياضي والثقافي، حيث شهدت مشاركة 90 خيلاً تعود ملكيتها إلى 36 مالكاً، وتضمّنت ثماني فئات، رُصدت لها جوائز مالية بمجموع 255 ألف درهم.

وفي فئة الفلوات، توّجت المهرة «إي إس حور» لأحمد سعيد سهيل المنصوري باللقب الذهبي، تلتها «شموخ ليوا» لمربط ليوا بالفضي، فيما جاءت «إم إي هقاوي» لمحمد عيسى مبارك المنصوري ثالثة، وفي فئة الأفلاء، نال «إي إم براق» لزايد سعيد المزروعي اللقب الذهبي، تلاه «براق إي إتش» لأحمد سعيد صياح الهاملي، فيما حصل «عبّاب ليوا» لمربط ليوا على البرونزية.

وفي فئة المهرات عمر سنة، أحرزت «مزن إي إتش» لأحمد سعيد صياح الهاملي الذهبية، تلتها «م مزنة» لهادف سالم الهاملي، ثم «مها ليوا» لعبدالله أحمد المنصوري.

وفي فئة المهرات، توّجت «ناو الهبوب» لأحمد سعيد صياح الهاملي باللقب الذهبي، تلتها «إي إس غياهيب» لأحمد سعيد سهيل المنصوري، فيما جاءت «الأريام عرين» لسعيد محمد علي المنصوري ثالثة.

كما فاز «غشّام إي إتش» لأحمد سعيد صياح الهاملي بلقب فئة الأمهار عمر سنة، وجاء «وزير ليوا» لمربط ليوا ثانياً، و«إي إس الشهم» لأحمد سعيد سهيل المنصوري ثالثاً، وفي فئة الأمهار، تُوّج «الأريام عرمرم» لمحمد راشد بخيت المنصوري باللقب الذهبي، ونال «صفوان ليوا» لمربط ليوا الفضي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «متباهي الياه» لمحمد راشد محمد المنصوري.

مكانة راسخة

أكدت البطولة، في ختام نسختها الثالثة بأبوظبي والثانية في الظفرة، المكانة الراسخة لدولة الإمارات في صون إرث الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها في المحافل المتخصّصة، بما يعكس الاهتمام المستمر بدعم الملاك والمربين وترسيخ ثقافة التميز في ميادين الجمال والفروسية.