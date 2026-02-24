1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم





دبي (الاتحاد)

اختُتمت مساء أمس الأول الأحد، منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم (DOFA)، التي نُظمت بالتعاون بين اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثّلون أكاديميات كرة القدم على مستوى الدولة، وتميّزت البطولة خلال الموسم 2025-2026 بأجواء تنافسية رائعة تعكس التطور المستمر لقطاع المراحل السنية.

وشهد حفل الختام تتويج فريق فتيات مراكز تدريب الاتحاد للفئة تحت 12 سنة بلقب مسابقة الدوري والميداليات الذهبية، إلى جانب حصوله على وصافة بطولة الكأس والميداليات الفضية. كما نالت ميرا حسين جائزة أفضل لاعب، فيما حصلت مريم خليل على جائزة أفضل حارس مرمى.

وفي منافسات تحت 13 سنة، تُوّجت الفتيات بلقب الدوري وحصد وصافة بطولة الكأس، وتم اختيار زهرة سلمان بجائزة أفضل لاعب، وجودي إسلام بجائزة أفضل حارس مرمى.

أما فريق الفتيات تحت 15 سنة، فقد حقق إنجازاً بارزاً بإحرازه لقبي الدوري والكأس، فيما حصلت ميرا بيرغ على جائزة أفضل لاعب.

وفي فئة تحت 17 سنة، نال فريق الفتيات وصافة مسابقة الدوري، وحصدت إيلينا خوشبين جائزة أفضل حارس مرمى.

وتُبرز بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم أهمية دعم وتطوير فئات الناشئين ولاعبي الأكاديميات، بما يتماشى مع الجهود الرامية لاستقطاب المواهب وصقلها عبر برامج متكاملة، لتعزيز مسيرة كرة القدم الإماراتية.