أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للدراجات» ينظّم السباق الختامي لسلسلة «فالكون ضمان» مارس المقبل

24 فبراير 2026 15:30


أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن إقامة السباق الختامي للموسم الحالي من سلسلة سباقات «فالكون ضمان»، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، 3 مارس المقبل، ويقام السباق بمشاركة واسعة لمختلف الفئات العمرية، إذ تم تخصيصه للرجال لمسافة 62.1 كم، وللنساء لمسافة 49.68 كم، وللأشبال والبراعم لمسافة من 10 إلى 20 كم.
وينطلق السباق من مقر النادي بجزيرة الحديريات، بداية من الساعة الثامنة مساء للأشبال والبراعم، ثم الساعة التاسعة والنصف مساء للنساء، يليه سباق الرجال مباشرة.
ويستهدف السباق، الذي ينظّمه النادي بشكل دوري، تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، وفي إطار حرص النادي على دعم لاعبيه الذين يشاركون في مختلف السباقات المجتمعية.
ويُعد سباق فالكون ضمان من أبرز سباقات النادي، ويقام بمشاركة كبيرة على مدار الموسم.
وقال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إن السباق يُعد الحدث الأبرز ضمن أنشطة النادي السنوية، كونه يضم مجموعة كبيرة من المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، ويسهم في تعزيز دور النادي بالتركيز على أهمية رياضة الدراجات وجعلها أسلوب حياة.
وأضاف: «نفخر بما حققه السباق على مدار المنافسات الماضية التي أقيمت خلال الموسم الجاري، والنجاحات التي حققها، خاصة مع ارتفاع أعداد المشاركين».

