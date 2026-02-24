الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تستضيف «ختامية» موسم جولة مينا للجولف

الإمارات تستضيف «ختامية» موسم جولة مينا للجولف
24 فبراير 2026 15:19

العين (الاتحاد)
ستختتم جولة مينا للجولف موسمها التاريخي 2025/26 في موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع تصدُّر بطولة العين المشهد في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل المقبلين، حيث يتنافس اللاعبون على مدار ثلاث جولات للفوز بجائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي ولقب بطل الموسم.
وشهدت الجولة التي تُعَد مبادرة إماراتية رائدة باعتبارها الوحيدة في المنطقة المعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي، نجاحاً باهراً هذا الموسم بإقامة بطولات في البرتغال ومصر، كما تقام خلال الفترة المقبلة بطولات في المغرب، والأردن وقطر، قبل أن يتوافد أفضل لاعبي الجولة إلى «دار الزين» للمشاركة في النهائي الكبير.
ويُعدّ نادي العين للفروسية والرماية والجولف وجهةً ذات سجلّ حافل بالإنجازات. فقد استضاف ملعبه بطولة أبوظبي للتحدي ضمن جولة هوتيل بلاتر لعامين متتاليين، مما رسّخ مكانته كواحد من أفضل ملاعب البطولات في المنطقة.
مع وجود الماء في معظم الحُفَر، ووجود مضمار سباق الخيل في العين على طول العديد من الممرات، يتطلب تصميم الملعب دقةً عاليةً وإدارةً ممتازةً للمسار. وتُعدّ الحفرة العاشرة، وهي حفرة من خمس ضربات بطول 678 ياردة، أبرز حفر الملعب، وتُمثّل تحدياً كبيراً سيختبر حتى أقوى اللاعبين.
وقال محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والجولف: «يسرّنا أن نرحّب بعودة جولة مينا إلى نادي العين للفروسية والرماية والجولف. إنها لحظة فخر لنا أن نستضيف مجدداً حدثاً معترفاً به من قبل الاتحاد الدولي للجولف، وأن نوفّر منصةً للمحترفين الموهوبين والنجوم الصاعدة من جميع أنحاء المنطقة. يتمتع ملعبنا بتاريخ عريق في بطولات الجولف، ونتطلع بشغف لرؤية اللاعبين يتنافسون هنا مرة أخرى. إن عودة جولة مينا للجولف خطوةً هامةً في سبيل مواصلة تطوير رياضة الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيضفي أحمد سكيك لاعب الجولف المحترف الرائد في الإمارات، خبرةً واسعةً ومعرفةً عميقةً بملعب البطولة، وهو الذي يحمل آمال الإمارات على أرض الوطن، بعد أن شارك في بطولة تحدي أبوظبي ضمن جولة هوتيل بلانر هناك في عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى مشاركته في النسخة الأولى من كأس الإمارات على نفس الملعب في أكتوبر 2024».
ويخوض سكيك المنافسات الآن كلاعب محترف، حامل لواء رياضة الجولف الإماراتية، كما يحمل آمال أمة بأكملها وهو يخوض المنافسات على أرضه أمام جماهيره في ختام الموسم. إن رحلته من صفوف المنتخب الوطني الإماراتي إلى جولة هوتيل بلانر، وصولاً إلى احترافه الكامل، تُجسّد كل ما أُنشئت جولة مينا للجولف لدعمه والاحتفاء به.

