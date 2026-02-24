الإمارات تدشّن حلم لقب البادل في «ند الشبا» بالفوز على لبنان

دبي (الاتحاد)

قصّ المنتخب الوطني شريط الافتتاح منافسات بطولة المنتخبات للبادل، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بفوز مستحق وعريض على نظيره اللبناني بنتيجة ثلاثة أشواط، في البطولة التي تشهد مشاركة 8 منتخبات هي، الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، المغرب، مصر، وإيران.

وفرض الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله سيطرتهما في المواجهة الأولى، أمام مارك بستاني ورالف توماس بنتيجة (6-1,6-1)، وسار على نهجهما الثنائي فرانسيسكو جورادو وماجد الجناحي، بالفوز على أليكس بستاني وجاد صليبي بذات النتيجة. واختتم «الأبيض» الثلاثية عبر إنيجو جوفري وسالم الهولي بالفوز على تميم هلاك وفريدي ستيفان بنتيجة (6-2,7-6).

وحسم المنتخب المغربي لقاءه أمام إيران بمجموعتين مقابل واحدة، حيث تقدم الثنائي رضا العمراني ومهدي زيدي، ثم علامي محمد وآدم معمر، قبل أن يقلّص المنتخب الإيراني الفارق في المواجهة الثالثة عبر آرشام مورادي وآريا جعفر، لينتهي اللقاء مغربياً بامتياز.

من جانبها، شهدت مباراة مصر والبحرين تنافساً تكتيكياً، انتهى لمصلحة «الفراعنة» بنتيجة (2-1). وجاء فوز المنتخب المصري بفضل تألق الثنائي محمد الجابري ومحمد أبو القاسم، قبل أن يعادل البحرينيان علي وحسين ضواني الكفة، ليحسم الثنائي علي زغلول وشريف مخلوف الموقعة لمصلحة مصر في الشوط الفاصل بنتيجة (6 - 2,6 - 4).

وانتزع المنتخب الكويتي فوزاً ثميناً على نظيره السعودي بنتيجة (2-1) بعد مباراة حبست الأنفاس، مع تألق الكويتيين عبدالرحمن العوضي وفوّاز العجمي في المواجهة الأولى، وتبعهما حمود الجنيدل وحسين شمس بتأمين النتيجة، فيما سجل المنتخب السعودي حضوراً قوياً في المواجهة الثالثة عبر عمر الثاقب وستام الشرهاني اللذين حققا فوزاً شرفياً للأخضر.

وشهدت منافسات الريشة الطائرة، مشاركة قياسية بلغت 225 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وتوَّج الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك فئة الأولمبياد الخاص كل من نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية.

من ناحية أخرى، فرض لاعبو نادي النصر هيمنتهم على الفئات الإماراتية، حيث توّجت حياة خليفة عبد الرحمن بلقب فردي البنات (تحت 15 عاماً)، بينما حصد محمد علي العلي لقب فردي الأولاد لنفس الفئة. وفي فئات الكبار، فاز مايد طارق عبيد الله بلقب فردي الرجال، وحققت غدير علي الطاهري لقب فردي السيدات، كما ظفر الثنائي سلطان أحمد الحامد، ومايد طارق عبيد الله بذهبية زوجي الرجال، والثنائي سميرة عيسى البلوشي، وفرح إبراهيم الحجي بذهبية زوجي السيدات.

وعلى صعيد الفئات المفتوحة والدولية، فاز أبهيناف ثاكور بلقب فردي الرجال، ونوراني راتو أزهارا بلقب فردي السيدات.

وفي الزوجي المختلط، انتزع الثنائي آندي حمزة مروان، ونوراني راتو أزهارا المركز الأول لصالح نادي أبوظبي للريشة. كما شهدت البطولة لفتة إنسانية ورياضية مميزة بتنظيم منافسات الأولمبياد الخاص (الفئة الموحدة)، والتي توّج بلقبها الثنائي آسيا جابيجو، وشان تانو سوميش.