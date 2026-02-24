الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام موناكو في دوري الأبطال

شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام موناكو في دوري الأبطال
24 فبراير 2026 15:25

 
باريس (أ ف ب)
غاب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب إصابة في ربلة الساق، عن تمارين فريقه باريس سان جيرمان الثلاثاء، ومن شبه المؤكد غيابه عن مواجهة موناكو الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبعد إصابته في ربلة ساقه اليسرى واستبداله خلال الشوط الأول في الفوز على فريق الإمارة 3-2 ذهابا الثلاثاء الماضي، غاب الفائز بالكرة الذهبية عن تمارين نادي العاصمة الثلاثاء، وكذلك (الإسباني) فابيان رويس (الركبة اليسرى) وسيني مايولو.
وأوضح البيان الطبي للنادي «استأنف عثمان ديمبيلي وسيني مايولو التمارين الفردية»، مضيفاً أن فابيان رويس «يواصل تدريباته الفردية».
ومن المرجح أن يغيب اللاعبون الثلاثة عن إياب الملحق الأربعاء على ملعب «بارك دي برانس».
في المقابل، شارك ديزيريه دويه صاحب هدفين من ثلاثية الفوز ذهاباً في التمارين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة واستبداله بين شوطي مباراة الفوز على متز 3-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، وسيكون متاحاً لمباراة الأربعاء ضد موناكو.

