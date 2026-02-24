شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام موناكو في دوري الأبطال



باريس (أ ف ب)

غاب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب إصابة في ربلة الساق، عن تمارين فريقه باريس سان جيرمان الثلاثاء، ومن شبه المؤكد غيابه عن مواجهة موناكو الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد إصابته في ربلة ساقه اليسرى واستبداله خلال الشوط الأول في الفوز على فريق الإمارة 3-2 ذهابا الثلاثاء الماضي، غاب الفائز بالكرة الذهبية عن تمارين نادي العاصمة الثلاثاء، وكذلك (الإسباني) فابيان رويس (الركبة اليسرى) وسيني مايولو.

وأوضح البيان الطبي للنادي «استأنف عثمان ديمبيلي وسيني مايولو التمارين الفردية»، مضيفاً أن فابيان رويس «يواصل تدريباته الفردية».

ومن المرجح أن يغيب اللاعبون الثلاثة عن إياب الملحق الأربعاء على ملعب «بارك دي برانس».

في المقابل، شارك ديزيريه دويه صاحب هدفين من ثلاثية الفوز ذهاباً في التمارين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة واستبداله بين شوطي مباراة الفوز على متز 3-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، وسيكون متاحاً لمباراة الأربعاء ضد موناكو.