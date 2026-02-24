الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنييستا: يامال يملك كل مقومات مواصلة مسيرته التصاعدية

إنييستا: يامال يملك كل مقومات مواصلة مسيرته التصاعدية
24 فبراير 2026 16:43

 

برشلونة (د ب أ)
دعا أندريس إنييستا، أسطورة نادي برشلونة، المهاجم الشاب لامين يامال لمواصلة التطور، معرباً عن ثقته في قدرة النجم الواعد على قيادة الفريق الكتالوني بعد عودته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
ميسي: رفضت تمثيل منتخب إسبانيا حباً في الأرجنتين
لابورتا: ميسي اختار إنتر ميامي «وصفقة التحايل» لم يكتب لها النجاح

وأبدى إنييستا، الذي لا يزال على صلة وثيقة بناديه السابق، تفاؤله بأداء برشلونة مؤخراً، مؤكداً أن يامال يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة مسيرته التصاعدية.
وتحدّث النجم الفائز بكأس العالم 2010 عن المسؤولية التي تترتب على بروز يامال كلاعب أساسي في أحد أكبر أندية أوروبا، لكنه أعرب عن ثقته بأن الجناح الشاب قادر على تحمُّل هذه المسؤولية. وقال إنييستا لوسائل الإعلام الإسبانية: «يحتاج لامين يامال لمواصلة التطور. فهو يمتلك الموهبة والاجتهاد اللازمين لذلك. إنه تحدٍّ كبير بالنسبة له، لكنه يمتلك كل المقومات اللازمة لمواجهته».
أضاف إنييستا: «أتمنى أن يواصل يامال التقدم كما فعل حتى الآن. لأنه من الإيجابي جداً، خاصة لجماهير برشلونة وإسبانيا، أن يكون لدينا لاعب بهذا المستوى، لاعب يصنع الفارق حقاً». واستعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، أمس الأول، لينعش آماله مجدداً في الاحتفاظ باللقب الذي تُوِّج به في الموسم الماضي.
وأشار إنييستا إلى أن استمرار تطور يامال ربما يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على هذا الزخم. وباعتباره أحد خريجي أكاديمية النادي، يدرك إنييستا تماماً الضغوطات التي تفرض على اللاعبين الشباب الذين ينضمون إلى الفريق الأول، فيما جمعت رسالته بين الإشادة والحذر، مؤكداً على أهمية التقدم المطّرد، بدلاً من التوقعات المفاجئة.
ويرى إنييستا أن بروز يامال يمثّل مؤشراً إيجابياً لجماهير برشلونة وكرة القدم الإسبانية على حد سواء. وتعكس تصريحات لاعب الوسط السابق الفخر بجيل النادي الجديد وأملاً في أن يحقق نجمه الصاعد كل الآمال المعقودة عليه.

 

لامين يامال
الدوري الإسباني
إنييستا
برشلونة
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©