إنييستا: يامال يملك كل مقومات مواصلة مسيرته التصاعدية

برشلونة (د ب أ)

دعا أندريس إنييستا، أسطورة نادي برشلونة، المهاجم الشاب لامين يامال لمواصلة التطور، معرباً عن ثقته في قدرة النجم الواعد على قيادة الفريق الكتالوني بعد عودته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى إنييستا، الذي لا يزال على صلة وثيقة بناديه السابق، تفاؤله بأداء برشلونة مؤخراً، مؤكداً أن يامال يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة مسيرته التصاعدية.

وتحدّث النجم الفائز بكأس العالم 2010 عن المسؤولية التي تترتب على بروز يامال كلاعب أساسي في أحد أكبر أندية أوروبا، لكنه أعرب عن ثقته بأن الجناح الشاب قادر على تحمُّل هذه المسؤولية. وقال إنييستا لوسائل الإعلام الإسبانية: «يحتاج لامين يامال لمواصلة التطور. فهو يمتلك الموهبة والاجتهاد اللازمين لذلك. إنه تحدٍّ كبير بالنسبة له، لكنه يمتلك كل المقومات اللازمة لمواجهته».

أضاف إنييستا: «أتمنى أن يواصل يامال التقدم كما فعل حتى الآن. لأنه من الإيجابي جداً، خاصة لجماهير برشلونة وإسبانيا، أن يكون لدينا لاعب بهذا المستوى، لاعب يصنع الفارق حقاً». واستعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، أمس الأول، لينعش آماله مجدداً في الاحتفاظ باللقب الذي تُوِّج به في الموسم الماضي.

وأشار إنييستا إلى أن استمرار تطور يامال ربما يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على هذا الزخم. وباعتباره أحد خريجي أكاديمية النادي، يدرك إنييستا تماماً الضغوطات التي تفرض على اللاعبين الشباب الذين ينضمون إلى الفريق الأول، فيما جمعت رسالته بين الإشادة والحذر، مؤكداً على أهمية التقدم المطّرد، بدلاً من التوقعات المفاجئة.

ويرى إنييستا أن بروز يامال يمثّل مؤشراً إيجابياً لجماهير برشلونة وكرة القدم الإسبانية على حد سواء. وتعكس تصريحات لاعب الوسط السابق الفخر بجيل النادي الجديد وأملاً في أن يحقق نجمه الصاعد كل الآمال المعقودة عليه.