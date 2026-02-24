رمضان في ملاعب الإمارات.. عندما تتحول الأندية إلى منصات للعطاء



معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم تعُد المبادرات الرمضانية للأندية الرياضية في الإمارات مجرد أنشطة موسمية، بل تحوّلت إلى امتداد طبيعي لدورها المجتمعي، حيث تتجاوز تأثيرات الرياضة حدود الملعب لتلامس احتياجات المجتمع، وتترجم قيم الشهر الفضيل إلى مبادرات إنسانية ملموسة.

وفي قلب هذا الحراك، يبرز نادي الجزيرة كنموذج رياضي مجتمعي فاعل، من خلال سلسلة مبادرات نوعية شارك فيها لاعبو الفريق الأول ومنتسبو النادي، تأكيداً لرسالة «فخر أبوظبي» في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وشارك قائد الفريق الأول علي خصيف إلى جانب عدد من منتسبي النادي في الحملة التي نظمها الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع وجبات الإفطار على السائقين في شارع الشيخ راشد بن سعيد بأبوظبي، في مبادرة تعكس روح التكافل المجتمعي خلال الشهر الكريم، وتسهم في دعم الفئات التي تواصل أعمالها خلال ساعات الصيام.

كما انضم مدرب الفريق الأول مارينو بوشيتش ومنتسبو النادي إلى مبادرة «المير الرمضاني»، التي نظمتها هيئة المساهمات المجتمعية معاً في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف دعم الأسر المتعففة وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لها، في مشهد يجسّد التلاحم بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية لخدمة المجتمع.

من جهته، خطف فريق دبي لكرة السلة الأنظار بإطلاقه مبادرة «سلة مقابل سلة» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبنك الإمارات للطعام، حيث سيتبرع الفريق بوجبة غذائية مقابل كل نقطة يسجلها خلال مباراته ضمن منافسات الدوري الأوروبي، إلى جانب وجبة إضافية مقابل كل تذكرة يتم شراؤها، دعماً للأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الدولة.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعة الدور المتنامي للأندية الرياضية الإماراتية كمؤسسات مجتمعية فاعلة، تسخر منصاتها الجماهيرية وإمكاناتها التنظيمية لتعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ مفهوم الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية المستدامة، لا تقتصر على المنافسة، بل تمتد لتصنع أثراً إنسانياً يتجاوز حدود النتائج داخل الملعب.