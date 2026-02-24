الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ليزر رن» أحدث رياضات تحدي حفيت الرياضي

«ليزر رن» أحدث رياضات تحدي حفيت الرياضي
24 فبراير 2026 21:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تنطلق فعاليات بطولة «ليزر رن» الرمضانية 2 مارس المقبل، كجزء من أجندة الفعاليات الرياضية لمهرجان «تحدي حفيت الرياضي»، الذي يُقام خلال شهر رمضان المبارك في مدينة العين، وتأتي البطولة ضمن سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة، التي تقام في إطار «تحدي حفيت الرياضي»، الذي يشمل عدة ألعاب وأنشطة رياضية وفردية وجماعية، ويهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل بروح تنافسية ومجتمعية.
ورياضة «ليزر رن»، هي واحدة من الأحداث الرياضية التي ستجذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها منافسة ممتعة تجمع بين اللياقة والتركيز، وتسهم البطولة في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والتفاعل الرياضي بين أفراد المجتمع ضمن فعاليات «تحدي حفيت».
قالت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث: إن تنظيم هذه الفعالية يمثل خطوة مهمة في نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز مشاركتها في المجتمع الإماراتي، مشددة على أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتشجيع جميع الفئات على تجربة رياضة تجمع بين اللياقة البدنية والتصويب بالليزر.
وأضافت: إن إدراج «ليزر رن» ضمن الأنشطة الرمضانية في نادي العين الرياضي، يعكس أهمية دمج الرياضات الحديثة ضمن فعاليات المجتمع الرياضي خلال الشهر الفضيل، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر روح التنافس الشريف، مؤكدة أن الاتحاد يسعى من خلال مشاركاته في مثل هذه الأحداث إلى إتاحة الفرص للشباب والمهتمين لاكتشاف هذه الرياضة والمشاركة فيها بشكل مباشر.

الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
تحدي حفيت
هدى المطروشي
