الرياضة

«دبي أوتودروم» تُطلق فعاليات رياضية وترفيهية خلال رمضان

«دبي أوتودروم» تُطلق فعاليات رياضية وترفيهية خلال رمضان
24 فبراير 2026 21:30

 
دبي (وام)
أعلنت حلبة دبي أوتودروم عن برنامج فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، متضمناً أنشطة رياضية وترفيهية تقام ضمن «الأوتودروم فيستيفال»، وتوزّع بين مرافق الحلبة ودبي كارتدروم، ويتضمن البرنامج سباقات «الرول ريس»، وأيام الحلبة المفتوحة، وبطولات الكارتنج، إلى جانب أنشطة اجتماعية مرافقة، على أن تقام الفعاليات وفق جدول زمني يراعي طبيعة الشهر، مع تركيز على الفترات المسائية بعد الإفطار.
وقال فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم، إن البرنامج يهدف إلى توفير أنشطة متنوعة تجمع بين المنافسات الرياضية وتجارب القيادة، بما يتيح مشاركة مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن أيضاً خيمة ضيافة مخصّصة للزوّار ضمن نطاق الحلبة.

حلبة دبي أوتودروم
سباقات السيارات
الفعاليات الرياضية
رمضان
شهر رمضان
