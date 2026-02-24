الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
⁠اتحاد الجولف يطلق «دوري جولف سيكسز - الإمارات» لموسم 2026

⁠اتحاد الجولف يطلق «دوري جولف سيكسز - الإمارات» لموسم 2026
24 فبراير 2026 21:02


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الجولف الإطلاق الرسمي لمسابقة موسم 2026 تحت مسمى «دوري جولف سيكسز - الإمارات»، وشهدت الجولة الأولى التي أقيمت في نادي «ذا الس» للجولف بأبوظبي، منافسة قوية ضمن مجموعتي دبي وأبوظبي؛ ففي مجموعة دبي، تصدرت أكاديمية كلود هارمون الترتيب بمجموع (+4)، تلاها نادي الإمارات للجولف ثانياً بمجموع (+7)، متساوياً في عدد الضربات مع فريق إعمار الذي حل ثالثاً بفارق احتساب النتائج.
وفي مجموعة أبوظبي، انتزع نادي أبوظبي للجولف الصدارة بمجموع (+7)، متقدماً بفارق ضربة واحدة على نادي ياس لينكس للجولف الذي جاء ثانياً بمجموع (+8)، فيما حل فريق اتحاد الإمارات (صقور المستقبل) ثالثاً بمجموع (+11).
ويأتي «دوري جولف سيكسز» كمبادرة تطويرية بدعم من الاتحاد الملكي البريطاني للجولف (THE R&A) واتحاد محترفي الجولف، فيما يتولى اتحاد الجولف إدارة وتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
ويعتمد الدوري نظاماً تنافسياً يضم سبع مجموعات، يتألف كل فريق من 14 لاعباً، مع تدوير ستة لاعبين في كل جولة، وتقام المنافسات وفق نظام «ضربات اللعب» بأسلوب «تكساس سكرامبل» للكرات الثنائية عبر ست حفر، على أن يتم احتساب أفضل نتيجتين من أصل ثلاثة أزواج ضمن مجموع نقاط الفريق، وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.
وتقام المراحل التمهيدية في ستة ملاعب رئيسة بالدولة، نادي ترامب الدولي بدبي، نادي الإمارات بدبي، نادي ذا مونتغمري بدبي، نادي أبوظبي للجولف، نادي ياس لينكس أبوظبي، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف.
كما ينظم الدوري دورتين في كل من دبي وأبوظبي، حيث تقام الجولة الثانية يوم 28 فبراير الجاري في نادي الإمارات للجولف، ويوم الأول من مارس المقبل في نادي ياس لينكس للجولف، بمشاركة فرق تمثل اتحاد الإمارات وعدداً من أندية الدولة، للتنافس على حجز مقاعدها في بطولة «تحدي أبوظبي» المقررة في أبريل المقبل.
وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، أن الدوري يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير اللعبة، ويعد من المبادرات المهمة التي تحظى باهتمام الاتحاد، مشيراً إلى أن البطولة توفر بيئة تنافسية تسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة على المستويات الإقليمية والدولية.

