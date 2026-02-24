الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

انطلاق سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان
24 فبراير 2026 21:15

 

عجمان (وام)
انطلقت منافسات سباق الدراجات الهوائية، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والمواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الدوائر الحكومية، وامتد السباق لمسافة 6 كيلومترات.
وشهد السباق أمس، أجواء تنافسية مميزة عكست جاهزية المشاركين وروحهم الرياضية، في مشهد جسّد العزيمة والتحدي.
وأكدت اللجنة العليا المنظمة، أن السباق يأتي في إطار تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وترسيخ نمط الحياة الصحي في بيئة العمل الحكومية، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس توجه الدورة نحو الشمولية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة رياضية تعزز التنافس الإيجابي والتواصل بين الجهات المختلفة.
وجرى تكريم الفائزين وسط إشادة بالمستوى المتميز للمشاركين والتنظيم الناجح للسباق، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدراجات» ينظّم السباق الختامي لسلسلة «فالكون ضمان» مارس المقبل
أرقام قياسية للدراج ديل تورو بعد تتويجه بلقب طواف الإمارات
الدراجات
الدراجات الهوائية
سباق الدراجات
حكومة عجمان
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©