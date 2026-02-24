انطلاق سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

عجمان (وام)

انطلقت منافسات سباق الدراجات الهوائية، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والمواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الدوائر الحكومية، وامتد السباق لمسافة 6 كيلومترات.

وشهد السباق أمس، أجواء تنافسية مميزة عكست جاهزية المشاركين وروحهم الرياضية، في مشهد جسّد العزيمة والتحدي.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة، أن السباق يأتي في إطار تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وترسيخ نمط الحياة الصحي في بيئة العمل الحكومية، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس توجه الدورة نحو الشمولية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة رياضية تعزز التنافس الإيجابي والتواصل بين الجهات المختلفة.

وجرى تكريم الفائزين وسط إشادة بالمستوى المتميز للمشاركين والتنظيم الناجح للسباق، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية.