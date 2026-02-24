بطولة سوق دبي الحرة للتنس.. ميدفيديف وبوبليك إلى دور الـ 16



دبي (الاتحاد)

استهل الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2023 المصنف الثالث في البطولة، مشواره في منافسات الرجال فئة 500 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة للتنس بفوز قوي، بعدما تغلب على الصيني شانج جونتشنج بمجموعتين من دون رد 6-1 و6-3، ليحجز مقعده في دور الـ 16.

وقدم ميدفيديف أداء حاسماً وفرض إيقاعه منذ البداية معتمداً على قوة ضرباته من الخط الخلفي، مسجلاً 20 ضربة رابحة و10 إرسالات ساحقة، إضافة إلى فوزه بنسبة 81% من نقاط إرساله الأول.

ورغم بعض اللحظات التنافسية، أبرزها تبادل طويل امتد لـ 34 ضربة في المجموعة الأولى، نجح المصنف الأول عالمياً سابقاً في الحفاظ على تفوقه طوال اللقاء، مؤكداً بعد المباراة أنه اعتمد النهج التكتيكي ذاته الذي منحه الفوز على منافسه الأسبوع الماضي في الدوحة، مع إجراء تعديلات لمواكبة محاولات خصمه للتأقلم.

وبهذا الانتصار، يضرب ميدفيديف موعداً في الدور المقبل مع السويسري ستان فافرينكا، في مواجهة تجمع بين بطلين سابقين في دبي.

وفي مباراة أخرى على الملعب الرئيس، افتتح الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الثاني في البطولة وصاحب التصنيف العاشر عالمياً، مشاركته بفوز مباشر على الألماني يان-لينارد شتروف، المتأهل بصفة «الخاسر المحظوظ»، بنتيجة 6-3 و6-4.

ونجح بوبليك في كسر إرسال منافسه مبكراً ليتقدم 3-1 في المجموعة الأولى، قبل أن يحافظ على أفضليته بفضل إرسالاته القوية التي أثمرت 12 إرسالاً ساحقاً خلال اللقاء، إلى جانب إنقاذه ثلاث فرص لكسر إرساله. ورغم تحسن أداء شتروف في المجموعة الثانية، حسم اللاعب الكازاخستاني المواجهة بكسر حاسم في الشوط العاشر، ليعبر إلى الدور الثاني.

وأكد بوبليك عقب اللقاء رضاه عن مستوى أدائه، مشيراً إلى أنه يركز على الحفاظ على جودة لعبه والاستمتاع بالمنافسة، معتبراً أن التصنيف العالمي ما هو إلا انعكاس مباشر للأداء داخل الملعب.

وشهد اليوم الثاني من منافسات البطولة تألق اللاعبين المصنفين، في انطلاقة أكدت قوة المنافسة المنتظرة، خاصة مع مشاركة عدد من أبطال النسخ السابقة وثمانية لاعبين من المصنفين ضمن أفضل 20 لاعباً في العالم.