لابورتا: ميسي اختار إنتر ميامي «وصفقة التحايل» لم يكتب لها النجاح



مدريد (د ب أ)



طرح كتاب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة للبيع، والذي يحمل عنوان «هكذا أنقذنا برشلونة»، حيث يشرح تفاصيل 5 سنوات في رئاسة النادي. ويكشف لابورتا المرشح الرئاسي الحالي لبرشلونة عن كيفية مواجهته لوضع مالي مضطرب استلزم إيجاد حلول مبتكرة لتصحيحه، وقد حصلت صحيفة «ماركا» على نسخة من الكتاب من مصادر النشر، وتشرح أهم نقاطه.

ومن بين أصعب المشاكل التي واجهت لابورتا، والتي مازالت مستمرة، وهي رحيل ليونيل ميسي، وقال لابورتا: «عندما حانت مفاوضات التجديد، كنا أمام فريق يتطلب الكثير، ورغم أن والد ميسي كان أكثر تفهما، فإن الدائرة المحيطة باللاعب أعطت انطباعاً مختلفاً».

وتابع: لقد توصلنا إلى حل مجنون، وهو أن يحصل اللاعب على عقد طويل الأمد، يبدأ بفترة لعب لبرشلونة ثم إعارة لأحد أندية الدوري الأميركي، وهو ما بدا وكأنه تحايل على قوانين رابطة الدوري الإسباني، لكن الرابطة رفضت الفكرة، وأخبرتنا بضرورة توقيع اتفاقية لبيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمدة خمسين عاما عبر صندوق يدعى «سي في سي».

وتابع: «كانت هناك إمكانية لأن يعود اللاعب عقب نهاية فترته في باريس سان، وقد جاء خورخي ميسي إلى منزلي، وأعددت له عقداً، وأرسلت له مسودة، لكنه لم يرد». واسترسل رئيس برشلونة قائلاً: «مر أسبوع ثم اثنان، وصولاً إلى شهر، حيث جاء أخيراً لمنزلي ليخبرني أنهم قرروا أن يذهب ميسي إلى إنتر ميامي، حيث لن يكون تحت وطأة الكثير من الضغوط».