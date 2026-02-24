الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نخبة الخيول العالمية في اختبار «سوبر ساترداي»

«الإمارات سوبر ساترداي» تستعد لأمسية استثنائية السبت في ميدان (وام)
25 فبراير 2026 02:55

دبي (وام)

يستضيف مضمار ميدان، يوم السبت المقبل، أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» برعاية طيران الإمارات، في واحدة من أبرز وأهم محطات الموسم على روزنامة سباقات الخيل في الدولة، وذلك قبل أربعة أسابيع من أمسية كأس دبي العالمي المقررة في 28 مارس المقبل.
وتُعدُّ أمسية «سوبر ساترداي» محطّة رئيسة لإعداد وتجهيز الخيول لخوض غمار الحدث العالمي، حيث تتصدّر سباق آل مكتوم كلاسيك «جروب 2» فعاليات الأمسية بجائزة مالية تبلغ 1.7 مليون درهم، ويُمنح الفائز بطاقة التأهل المباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «جروب 1»، فيما كان لقب النسخة الماضية قد ذهب إلى الجواد «إمبيريال إمبيرور» بإشراف المدرب بوبات سيمار.
كما يشهد البرنامج سباق دبي سيتي أوف جولد «جروب 2» لمسافة 2400 متر، الذي يمثّل محطة تحضيرية رئيسية لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «جروب 1»، إلى جانب سباق سنغسبيل ستيكس «جروب 2»، الذي يستقطب اهتمام عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم، وتسعى الخيول من خلاله للتأهل إلى سباق دبي تيرف «جروب 1» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

«إسلامية دبي» و«تنمية المجتمع» تطلقان «القارئ الصغير»
«الفاتحة تلاوةً وتدبّراً».. مبادرة تُرسّخ معاني أمّ الكتاب في نفوس النشء
الخيول
طيران الإمارات
سباقات الخيل
كأس دبي العالمي
دبي
