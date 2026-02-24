«ديربي دبي» يشعل انطلاقة «الجولة 18» من «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنطلق، مساء اليوم، منافسات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه، وتحديداً عند الساعة 21:30، حيث يحلُّ شباب الأهلي «الوصيف» ضيفاً على الوصل «الرابع» على استاد زعبيل في مواجهة مرتقبة بطابع «الديربي»، فيما يستقبل الوحدة نظيره عجمان على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وتتواصل منافسات الجولة مساء الخميس، بلقائي الجزيرة والشارقة، وكلباء أمام الظفرة، على أن تُختتم الجمعة بثلاث مواجهات تجمع دبا مع النصر، والبطائح مع بني ياس، إضافة إلى لقاء خورفكان وضيفه العين.

وتحمل مواجهة زعبيل أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى التقدم نحو المركز الثالث وتعزيز موقعه في المربع الذهبي، قبل استحقاقه القاري المرتقب أمام النصر السعودي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

في المقابل، يرفع «الفرسان» شعار تحقيق الفوز الحادي عشر توالياً في الدوري، واستعادة الصدارة من العين، الذي يلتقي خورفكان في الجولة ذاتها مساء الجمعة، علماً بأن شباب الأهلي يملك مباراة مؤجّلة أمام الوحدة.

وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز شباب الأهلي 3-1، ليعزّز «الفرسان» سجلّهم الإيجابي في «ديربي المحترفين»، بعدما حققوا الفوز الرابع عشر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين من أصل 33 مباراة، مقابل 11 انتصاراً لـ «الإمبراطور»، فيما حسم التعادل ثماني مواجهات.

وبعيداً عن أجواء «الديربي»، يتطلع الوحدة، الثالث برصيد 30 نقطة، إلى تعويض خسارته أمام الجزيرة 1-2 في الجولة الماضية، والعودة إلى الانتصارات بعد مباراتين دون فوز، عندما يستضيف عجمان.

ويمرّ عجمان بفترة مميزة بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات، ليتقدم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، وسيحاول تحقيق الانتصار الرابع على التوالي لمواصلة انطلاقته الإيجابية.

ويحل، غداً، الشارقة الذي خسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات ويحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، ضيفاً على الجزيرة خامس الترتيب برصيد 28 نقطة.

كما يستضيف كلباء، الثامن وله 19 نقطة، منافسه الظفرة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتأكيد عودتهم إلى سكة الانتصارات، فيما يأمل الظفرة إيقاف سلسلة نتائجه السلبية بعد ست مباريات دون فوز.

وتُختتم الجولة الجمعة بثلاث مباريات في التوقيت ذاته، وتبرز خلالها مواجهة العين أمام خورفكان، مع سعي «الزعيم» لتحقيق فوز يُبقيه في الصدارة أو يمنحه الانفراد بها في حال تعثّر شباب الأهلي، بينما يتطلّع «النسور» إلى إلحاق أول خسارة بالعين في الدوري هذا الموسم.

ويستضيف البطائح، الثاني عشر برصيد 13 نقطة، بني ياس متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة، في لقاء مهم للفريقين من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، فيما يحل النصر، السابع وله 22 نقطة، ضيفاً على دبا «قبل الأخير» برصيد 12 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها «العميد» إلى إنهاء سلسلة نتائجه السلبية الممتدة لخمس مباريات من دون فوز.