الأربعاء 25 فبراير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة الشارقة تطلق النسخة الـ33 من بطولتها الرمضانية

شرطة الشارقة تطلق النسخة الـ33 من بطولتها الرمضانية
25 فبراير 2026 00:26


الشارقة (وام)
انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الـ33 من بطولة القيادة العامة لشرطة الشارقة الرمضانية، التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بمشاركة الهيئات النظامية في الإمارة، ممثلة في القيادة العامة للحرس الأميري، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى 19 رمضان المبارك، في نادي الشرطة، بمشاركة 117 فريقا تضم 450 لاعبا، حيث شهد اليوم الأول مواجهات قوية عكست مستوى عاليا من اللياقة البدنية والجاهزية وروح التنافس بين المشاركين.
وتتضمن البطولة مسابقات في كرة القدم وكرة الطائرة وبادل تنس وتنس الطاولة والسباحة والرماية الهوائية وشد الحبل إضافة إلى منافسات البلاي ستيشن.

