الرياضة

«عربية السيدات» تكرم اللجان والاتحادات والأندية والمنشآت المستضيفة

«عربية السيدات» تكرم اللجان والاتحادات والأندية والمنشآت المستضيفة
25 فبراير 2026 00:32


الشارقة (وام)
وجه الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه المتواصل لمسيرة الرياضة والثقافة والتنمية في الإمارة، وإلى قرينتة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للأسرة والمجتمع، على رؤيتها الراسخة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجالات المختلفة وفي مقدمتها الرياضة ورعايتها لهذه الدورة منذ انطلاقتها وحتى ختامها.
وقال خلال سحور رمضاني لتكريم 14 شريكاً وجهة داعمة من الاتحادات الرياضية المحلية والأندية والمنشآت المستضيفة لمنافسات الدورة، إلى جانب اللجنة المنظمة العليا واللجان التنفيذية والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح الحدث: إن النسخة الثامنة من الحدث أكدت أن الاستثمار في رياضة المرأة العربية هو استثمار في مستقبل الرياضة العربية ككل، وأن ما تحقق خلالها يشكّل خطوة إضافية في مسار تطوير المنظومات الرياضية وتعزيز فرص التلاقي والتنافس الشريف بين الأندية العربية.
من جانبها أوضحت حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن الدورة اختتمت نسختها الثامنة بعد أيام حفلت بالتنافس والتميّز قدّمت خلالها الشارقة مشهداً عربياً يعكس تطور رياضة المرأة واتساع حضورها في الألعاب المختلفة، معربة عن تقديرها العميق للشركاء والرعاة والجهات الداعمة وللاتحادات الرياضية والأندية المستضيفة، ومشيرةً إلى أن هذا التكامل في الأدوار كان الأساس في تقديم دورة تليق بمكانة الشارقة وتطلعات رياضة المرأة العربية.
وأضافت أن رسائل الوفود ولقاءاتها مع ضيوف الشارقة عكست إشادة واسعة بكرم الضيافة وحسن التنظيم وجودة إدارة المنافسات مؤكدة أن المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من راعية الحدث سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، شكّلت دافعاً رئيسياً للالتزام بأعلى درجات الاحتراف والعمل المؤسسي، وأسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة.
بدورها أشارت موزة الشامسي مديرة «عربية السيدات 2026» إلى أن الدورة احتفت بحصيلة عشرة أيام من العمل المتواصل والتفاصيل الدقيقة التي صنعت نجاح النسخة الثامنة، مشيرة إلى أن الشارقة تحولت خلال المنافسات إلى مساحة نابضة بالمنافسة والاحتراف والتنظيم المتكامل واستقبلت مئات الضيوف؛ حيث وقف خلف هذا النجاح أكثر من 200 عضو ومتعاون من اللجان التنفيذية وفرق العمل الذين أداروا تفاصيل الحدث بروح عالية من المسؤولية بما عكس جاهزية المكان والكوادر البشرية.
وأضافت أن منظومة الأمن والسلامة والجاهزية الطبية عكست مستوى متقدماً من الاحتراف من خلال حضور كوادر متخصصة المنافسات والتعامل الفوري مع الحالات المرصودة وفق أفضل المعايير، ما أسهم في استمرار المنافسات بثقة وسلاسة.
وشهد الحفل عرض فيديو تضمّن رسائل شكر من عدد من الوفود المشاركة عبّروا خلالها عن تقديرهم لحسن التنظيم وجاهزية المنشآت ودقة إدارة المنافسات وكرم الضيافة مؤكدين تطلعهم للمشاركة في النسخة المقبلة.

خالد بن أحمد القاسمي
دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
عربية السيدات
الرياضة النسائية
الرياضة النسائية الإماراتية
