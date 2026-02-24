الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«هاتريك سورلوث» يصعد بأتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 الأوروبي

«هاتريك سورلوث» يصعد بأتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 الأوروبي
25 فبراير 2026 00:41
25 فبراير 2026 00:41

 
مدريد (د ب أ)

قاد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث فريق أتليتيكو مدريد الإسباني للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك كلوب بروج البلجيكي، ليمنح فريقه فوزاً عريضاً بنتيجة 4 -1، في إياب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.
وتفوق أتلتيكو بنتيجة 7 -4 في مجموع المباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 3 -3، افتتح سورلوث التسجيل في منتصف الشوط الأول، ورغم تعادل جويل أوردونيز للضيوف من ضربة ركنية، استعاد أتليتيكو زمام الأمور في الشوط الثاني، حيث سجل الأميركي جوني كاردوسو الهدف الثاني في الدقيقة 48، وعاد سورلوث ليحسم اللقاء تماماً بهدفين في الدقيقة 76 وفي اللحظات الأخيرة من المباراة.
وينتظر أتليتيكو مدريد مواجهة صعبة في الدور المقبل أمام ليفربول أو توتنهام الإنجليزيين، اللذين تأهلا مباشرة بتواجدهما ضمن الثمانية الكبار في مرحلة الدوري.
ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم الجمعة المقبل لتحديد المواجهات النهائية لبقية مشوار البطولة.
دخل أتلتيكو اللقاء بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، ونجح سورلوث في فك شفرة الدفاع البلجيكي في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الحارس يان أوبلاك، حيث أطلق تسديدة مرت من تحت جسد الحارس سيمون مينيوليه.
ولم يستمر تقدم أصحاب الأرض طويلاً، إذ استغل كلوب بروج ركلة ركنية في الدقيقة 36 ليدرك التعادل عن طريق جويل أوردونيز الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة برأسه إلى الشباك، وسط حالة من الذهول في مدرجات الملعب المدريدي.
ومع انطلاق الشوط الثاني، أظهر رجال المدرب دييجو سيميوني رغبة أكبر في الحسم، ولم تمر سوى دقيقتين حتى تمكن كاردوسو من تسجيل هدفه الأول بقميص أتليتيكو مدريد، عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة للمرمى البلجيكي.
عزز هذا الهدف من ثقة لاعبي أتليتيكو، الذين سيطروا على وسط الملعب بفضل تحركات كوكي وأليكس باينا، بينما تصدى يان أوبلاك ببراعة لعدة محاولات خطيرة من الضيوف كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء.
وأجرى سيميوني تبديلات تكتيكية بإشراك أنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان لزيادة الفعالية الهجومية، مما منح الفريق توازناً أكبر في الدقائق الأخيرة. واصل سورلوث تألقه اللافت في اللقاء، حيث نجح في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم الثلاثية الشخصية «هاتريك» والهدف الرابع لفريقه بلمسة فنية ذكية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

