«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى غداً وعبر تقنية الفيديو، مراسم قرعة بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو، التي ينظّمها اتحاد أوزبكستان للجودو، وتنطلق الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، كثاني بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2026، والتي تأتي عقب المشاركة الافتتاحية الناجحة لمنتخبنا في بطولة باريس الماضية.

وتشهد بطولة طشقند الحالية مشاركة 380 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، في غياب المنتخبات الأفريقية، التي سجلت حضوراً كبيراً في البطولة الماضية.

وتبدأ منافسات البطولة صباح الجمعة على صالة (هومو أرينا) في طشقند بمنافسات الوزن الخفيف للسيدات تحت 52 كجم، بمشاركة لاعبة منتخبنا بشيرات خرودي، حيث يضم هذا الوزن النسائي اللاعبة الألمانية بالهاوس ماشا التي تتصدر التصنيف الدولي.

وفي اليوم الثاني تقام 3 نزالات لمنتخبنا ضمن فئة الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم، الذي يشهد مشاركة ثنائي منتخبنا كريم عبد اللطيف ونجاد يزبيك في الوزن الذي يضم بطل أوزبكستان اللاعب حيدروف هدايت، حامل 4 ذهبيات في موسمي 2024 -2025، بجانب مشاركة لاعبنا طلال شفيلي (تحت 81 كجم).

ويختتم منتخبنا مشاركته في اليوم الثالث الأخير بمنافسات الوزن الثقيل، الذي يشهد مشاركة اللاعب أرام جورجيان تحت 90 كجم.

ويرأس بعثة منتخبنا، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد الإمارات، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وسيكون التنافس قوياً خلال تلك البطولة بين منتخب اليابان بطل العالم، الذي يشارك بعدد 22 لاعباً ولاعبة، وهو ما ينطبق على منتخب روسيا العائد بقوة لمنافسات الاتحاد الدولي بعد رفع الحظر، بينما تشارك أوزبكستان مستضيفة البطولة، بعدد 56 لاعباً ولاعبة، من بينهم أبرز المصنفين في العالم حملة الألقاب، مثال اللاعب حيدروف هدايت، وأليشر يوسوبوف الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية في وزن فوق 100 كجم.. وتشهد بطولة طشقند عودة البطل الأولمبي الصاعد لاشا بيكاوري (جورجيا)، ورافائيل ماسيدو (البرازيل)، وثيودوروس تسيليديس (اليونان)، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية.