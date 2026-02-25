«تحدي حفيت» يستهدف 500 مشارك عبر برنامج اللياقة البدنية

معتز الشامي (أبوظبي)

تواصل النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي 2026» ترسيخ مكانتها كأكبر حراك رياضي مجتمعي في المنطقة، مع اتساع نطاق فعالياتها لتشمل مختلف الأحياء والمرافق الحيوية، في تجربة متكاملة حوّلت مدينة العين إلى منصة نابضة بالحياة، تجمع بين الرياضة والأسرة وروح المجتمع ضمن أجواء رمضانية مميزة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة متواصلة نجحت في استقطاب آلاف المشاركين عبر مواقع متعددة، في مؤشر يعكس النمو المتسارع للمبادرة وتعزيز حضورها المجتمعي.

وشهدت حديقة الطوية انطلاقة تحدي اللياقة البدنية لكبار المواطنين والمقيمين، وسط إقبال واسع وترقّب كبير سبق شهر رمضان المبارك، حيث يستهدف الحدث أكثر من 500 مشارك من الجنسين بمختلف الأعمار، في مبادرة تعكس اهتماماً خاصاً بهذه الفئة الغالية وتعزّز مفهوم نمط الحياة الصحي المستدام.

وأقيمت الفعاليات في أجواء حماسية عائلية، وتحت إشراف ورعاية طبية متكاملة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وعيادة الطوية، حيث تم توفير قياسات الضغط والطول والوزن والفحوصات الدورية للمشاركين، إلى جانب وجود مدربين مختصين في اللياقة البدنية لضمان ممارسة التمارين وفق أعلى معايير السلامة، وبإشراف كوادر متخصصة ومعايير تنظيمية حديثة.

وأكد محمد مطر النيادي، مدير مركز الطوية للتواجد البلدي التابع لبلدية مدينة العين، أن استضافة حديقة الطوية لانطلاقة تحدي اللياقة البدنية ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» تأتي في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تعزّز جودة الحياة وترسخ مفاهيم الصحة المستدامة.

وقال: «بدايةً نبارك للجميع شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يعيده على دولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة وعموم شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين بالصحة والعافية. اليوم نحتضن في حديقة الطوية إحدى فعاليات تحدي حفيت الرياضي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث يشكّل نشاط اللياقة البدنية محطة مهمة لترسيخ نمط حياة صحي ومستدام للمشاركين من مختلف الفئات».

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تفعيل الحدائق والمرافق العامة وتحويلها إلى مساحات تفاعلية نابضة بالحياة، تعزّز ممارسة الرياضة وتدعم الروابط المجتمعية في أجواء رمضانية مميزة.

من جانبه، أكد سعيد عبدالله الجابري، عضو اللجنة العليا المنظمة، أن تحدي اللياقة البدنية يمثّل إحدى فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» الذي يضم 37 لعبة رياضية موزعة على جميع الأحياء في مدينة العين.

وأوضح أن اللجنة تستهدف أكثر من 500 مشارك في هذه الفعالية وحدها، مشيراً إلى أن التحدي سينتقل إلى ستة مواقع مختلفة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتعزيز مفهوم الصحة الرياضية والمشاركة المجتمعية، بما يجعل المبادرة واحدة من أبرز نماذج الرياضة المجتمعية المتكاملة.

وأضاف: «نسعى إلى ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، بحيث يتمكن المشاركون من ممارسة التمارين ليس فقط في مواقع الفعالية، بل أيضاً داخل منازلهم ضمن إطار أسري متكامل»

ويؤكد استمرار «تحدي حفيت الرياضي» في إشعال الحراك الرياضي والاجتماعي في جميع أنحاء مدينة العين أن الحدث لم يَعُد مجرد بطولة، بل تحوّل إلى مشروع مجتمعي متكامل يعزّز جودة الحياة ويرسخ قيم الصحة والتكامل الأسري.