كأس منصور بن زايد.. صراع ناري بالمجموعة الأولى وحامل اللقب يودّع البطولة

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى من النسخة الـ13 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026» تحولات دراماتيكية، أعادت رسم خريطة الترتيب، حيث اشتعلت المنافسة على القمة، فيما تأكد خروج بطل النسخة الماضية فريق دائرة القضاء رسمياً من سباق التأهل في كبرى مفاجآت الدور التمهيدي.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، لترسيخ قيم التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميزة.

في المواجهة الأولى، فرض فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي سيطرته المطلقة على لقائه أمام نادي مدينة أبوظبي للجولف، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (3-0). سجل أهداف اللقاء اللاعب «دياكيتي نيوموري ماليني» (هدفين)، واختتم الثلاثية اللاعب «عبدالكريم بلا بلا».

بهذا الفوز، رفع مكتب التدقيق رصيده إلى 4 نقاط متصدراً المجموعة بفارق الأهداف، ومحافظاً على نظافة شباكه طوال مباراتين، فيما تجمّد رصيد نادي مدينة أبوظبي للجولف عند 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية ريمونتادا مثيرة أمام فريق دائرة القضاء، محولاً تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1).

افتتح سبيستيان لوكاس تيجالي التسجيل لدائرة القضاء من ركلة جزاء (بعد العودة لتقنية VAR)، لكن قطاع المشاريع أدرك التعادل سريعاً قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم «حسن محمد شاهين» المباراة بهدف الفوز في الشوط الثاني.

رفع قطاع المشاريع رصيده إلى 4 نقاط ليشارك مكتب التدقيق الصدارة، فيما ظلّ رصيد دائرة القضاء (بطل النسخة الماضية) خالياً من النقاط بعد خسارتين متتاليتين، ليودّع البطولة رسمياً.

وتواصلت الإثارة مساء أمس بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، حيث التقى الشؤون القانونية مع نظيره المركز الوطني للمناصحة، وواجه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فريق مكتب الأمين العام.

تُعد هذه المواجهات حاسمة لفك الارتباط في المجموعة الثانية وتحديد ملامح المتأهلين، وسط توقعات بمستويات فنية عالية تعكس قيمة هذه المنصة الرياضية المؤسسية الرائدة.