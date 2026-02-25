فافرينكا وأوجيه-ألياسيم... ذكريات الماضي وطموحات الحاضر في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

مع عودة نخبة نجوم التنس العالمي إلى ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس، تتجدد الحكايات بين اللاعبين والإمارة التي أصبحت محطة مفضلة في روزنامة الموسم، حيث أعرب كلّ من السويسري ستان فافرينكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم عن حماسهما للمشاركة في نسخة هذا العام، مستحضرين ذكريات الماضي وطموحات اليوم، في بطولة تحظى بمكانة خاصة لدى اللاعبين والجمهور على حد سواء.

وتبدو العودة إلى دبي بالنسبة لستان فافرينكا لقاء متجدداً يحمل ذكريات عزيزة، حيث يعود بعد مرور عشر سنوات على تتويجه باللقب، وهي ذكرى لا تزال حاضرة في ذهنه، مؤكداً أن استعداداته تسير بصورة إيجابية منذ وصوله المبكر إلى دبي، وقال: «بالنسبة لي، الأمور تسير بشكل رائع. وصلت إلى دبي قبل عدة أيام، وأنا ممتن جداً لحفاوة الاستقبال ولإتاحة الفرصة للعودة واللعب هنا مرة أخرى. لدي ذكريات جميلة للغاية بعد تتويجي باللقب قبل عشر سنوات، ولهذا تبقى العودة إلى دبي دائماً مميزة بالنسبة لي».

وأشار النجم السويسري إلى ارتياحه لظروف اللعب في دبي، مضيفاً: «حرصت على القدوم مبكراً من أجل الاستعداد بشكل أفضل، وأشعر بالارتياح هنا، فسرعة الملاعب الصلبة تضيف إيقاعاً سريعاً للمباريات».

ولا تقتصر علاقة فافرينكا بدبي على أجواء الملاعب فقط، بل تمتد إلى جوانب إنسانية وشخصية، إذ أوضح: «لدي عدد من الأصدقاء هنا، ودائماً ما يكون من الجميل لقاؤهم. دبي وجهة رائعة، خصوصاً عند القدوم في شهر فبراير من أوروبا حيث الطقس بارد ومثلج، يكون الاستمتاع بالشمس هنا أمراً مميزاً». وأضاف مؤكداً أولوية الجانب الرياضي: «يبقى تركيزنا الأساسي على التدريبات والاستعداد لتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة».

وعن أوقاته خارج الملعب، قال فافرينكا: «عادة أحرص على زيارة أصدقائي قدر الإمكان، وإذا سمح الوقت أحب الذهاب إلى الشاطئ».

من جهته، استحضر الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ذكريات مشاركته في نسخة العام الماضي، واصفاً البطولة بأنها تجربة متكاملة من حيث التنظيم والأجواء، وقال: «إنها بطولة مميزة بكل معنى الكلمة؛ المرافق على أعلى مستوى، والظروف مثالية للاعبين، إضافة إلى الطقس الرائع في هذا التوقيت من العام».

وأشاد بالأجواء الجماهيرية التي رافقته خلال مشاركته السابقة، مضيفاً: «استمتعت كثيراً بتجربتي في النسخة الماضية، خصوصاً خلال المباريات المسائية حيث يكون الحضور الجماهيري كبيراً ومتنوعاً، مع دعم واضح من الجماهير الكندية أيضاً».

وبعد بلوغه المباراة النهائية في النسخة الماضية، يدخل أوجيه-ألياسيم منافسات هذا العام مدفوعاً بطموحات أكبر، موضحاً: «دائماً تحاول أن تتقدم خطوة إضافية، فكل مباراة تحمل تحدياتها الخاصة، والهدف بالطبع هو الوصول إلى النهائي مرة أخرى والمضي قدماً نحو رفع الكأس».

وعن تحضيراته البدنية والذهنية، قال اللاعب الكندي: «أتعامل مع كل يوم وكأنه يوم مباراة، من خلال الروتين اليومي والتحضير الذهني والتصور الذهني للأداء الجيد وتقديم أفضل ما لدي، أبني هذه الجاهزية تدريجياً قبل انطلاق البطولة».