دبا الحصن والفجيرة في قمة الجولة 18.. «يونايتد» يختبر صدارة «دوري الأولى» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إقامة 7 مباريات دفعة واحدة في توقيت موحد عند العاشرة من مساء الغد، حيث يلتقي يونايتد مع مجد على ملعب مدينة دبي الرياضية، ويستضيف دبا الحصن نظيره الفجيرة في قمة مرتقبة على ملعبه بالشارقة، فيما يواجه العربي ضيفه الحمرية في أم القيوين، ويستقبل الإمارات فريق الجزيرة الحمراء على ملعبه في رأس الخيمة، إلى جانب مواجهات العروبة والاتفاق، مصفوت والذيد، وجلف يونايتد وسيتي.

وتقام مباريات الجولة في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد، للاستعداد لمباريات ثمن النهائي المقررة يومي 2 و3 مارس المقبل، حيث ضمنت فرق دبا الحصن، العروبة، مجد، الإمارات، حتا، الفجيرة، الحمرية، العربي، وسيتي من دوري الأولى مقاعدها في الدور المقبل، إلى جانب بقية المتأهلين من أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وتتجه الأنظار إلى اختبار يونايتد المتصدر برصيد 34 نقطة أمام ضيفه مجد صاحب المركز قبل الأخير بـ10 نقاط، في مواجهة تبدو فرصة مواتية لتعزيز موقعه في القمة، خاصة مع المواجهة المباشرة التي تجمع منافسيه دبا الحصن الوصيف (33 نقطة من 16 مباراة) وضيفه الفجيرة الرابع (29 نقطة من 15 مباراة).

وفي أم القيوين، يسعى العربي الثالث برصيد 31 نقطة لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الخامس على التوالي والتاسع هذا الموسم، عندما يستضيف الحمرية التاسع بـ17 نقطة، والذي يسعى بدوره لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مصفوت 1-3.