«أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة» على خط الانطلاق بـ600 سباح

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن غلق باب التسجيل رسمياً في بطولة أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة -سويم فور لايف- رمضان 2026، بعد وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 600 سباح وسباحة يمثلون 25 جنسية مختلفة و26 نادياً وأكاديمية، في رقم قياسي يعكس النمو المتسارع للبطولة ومكانتها المتقدمة على أجندة الفعاليات الرياضية في الدولة.

وتقام البطولة مساء يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بالمسبح القصير (25 م)، وتأتي انسجاماً مع رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية المستدامة، وتهيئة بيئة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف وصقل المواهب، وتعزّز من جاهزية السباحين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

وأكد النادي أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطته الاستراتيجية الرامية، إلى دعم قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة التنافس الشريف والانضباط الرياضي، وتوفير منصات معتمدة تسهم في رفع المستوى الفني للسباحين، ودعم توجهات الدولة في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية.

وتتميّز نسخة هذا العام بتركيز خاص على سباقات التتابع، ويُتوقع أن تشهد المنافسات مستويات فنية عالية وأداءً قوياً عبر مختلف الفئات العمرية، في ظل المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتؤكد الأرقام القياسية للمشاركة في بطولة أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة -سويم فور لايف- المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية قادرة على استقطاب الفعاليات النوعية، بما يعزّز من حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، ويدعم توجهاتها في استدامة التطوير الرياضي.