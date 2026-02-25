الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة» على خط الانطلاق بـ600 سباح

«أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة» على خط الانطلاق بـ600 سباح
25 فبراير 2026 16:56

علي معالي (أبوظبي)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن غلق باب التسجيل رسمياً في بطولة أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة -سويم فور لايف- رمضان 2026، بعد وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 600 سباح وسباحة يمثلون 25 جنسية مختلفة و26 نادياً وأكاديمية، في رقم قياسي يعكس النمو المتسارع للبطولة ومكانتها المتقدمة على أجندة الفعاليات الرياضية في الدولة.
وتقام البطولة مساء يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بالمسبح القصير (25 م)، وتأتي انسجاماً مع رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية المستدامة، وتهيئة بيئة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف وصقل المواهب، وتعزّز من جاهزية السباحين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.
وأكد النادي أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطته الاستراتيجية الرامية، إلى دعم قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة التنافس الشريف والانضباط الرياضي، وتوفير منصات معتمدة تسهم في رفع المستوى الفني للسباحين، ودعم توجهات الدولة في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية.
وتتميّز نسخة هذا العام بتركيز خاص على سباقات التتابع، ويُتوقع أن تشهد المنافسات مستويات فنية عالية وأداءً قوياً عبر مختلف الفئات العمرية، في ظل المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات المحلية والدولية.
وتؤكد الأرقام القياسية للمشاركة في بطولة أبوظبي المجتمعية الرمضانية للسباحة -سويم فور لايف- المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية قادرة على استقطاب الفعاليات النوعية، بما يعزّز من حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، ويدعم توجهاتها في استدامة التطوير الرياضي.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف تصفيات الدوري الأوروبي لكرة السلة للشباب
الإمارات وبلجيكا تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية في أبوظبي
مدينة محمد بن زايد
أبوظبي
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©