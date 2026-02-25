الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«عمومية الرياضات المائية» تستعد لانتخاب مجلس جديد غداً

«عمومية الرياضات المائية» تستعد لانتخاب مجلس جديد غداً
25 فبراير 2026 16:58

علي معالي (أبوظبي)
تعقد الجمعية العمومية باتحاد الإمارات للرياضات المائية غداً اجتماعها لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور ممثّلي الأندية الأعضاء الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل لجنة الانتخابات.
ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية، جرى خلالها التأكيد على أسماء ممثلي التصويت والالتزام بإحضار صورة من الكتاب الرسمي الخاص بالتسمية وبطاقة الهوية للمندوب قبل بدء الإجراءات.
وكان الاتحاد قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون، حيث يتقدم عبدالله محمد سالم الوهيبي منفرداً لانتخابات رئاسة مجلس الإدارة، وهو ما يجعله المرشح الوحيد لهذا المنصب، وتشهد قائمة العضوية ترشح أربعة أسماء لعضوية مجلس الإدارة، في وقت تم اعتماد ترشح شيخة محمد عبيد الزعابي لمقعد العنصر النسائي في المجلس، ضمن إطار تعزيز مشاركة المرأة في العمل الإداري الرياضي.
وتبدأ إجراءات تسجيل الحضور في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن تنطلق العملية الانتخابية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، بحضور لجنة تسيير أعمال الاتحاد، ووفق اللوائح المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية، وتُعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار تطوير الرياضات المائية بالدولة، في ظل ما يشهده القطاع من توسع في البطولات المحلية والدولية، واستعدادات متواصلة لتنظيم واستضافة أبرز الأحداث خلال الموسم الرياضي المقبل، بما يعزّز مكانة الإمارات على خريطة الرياضات المائية إقليمياً ودولياً.

