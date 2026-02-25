الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

4000 متسابق في مهرجان «لبيك خورفكان» للجري

4000 متسابق في مهرجان «لبيك خورفكان» للجري
25 فبراير 2026 17:27

‎الشارقة (وام)
شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان الجري «لبيك خورفكان»، الذي نظمه نادي خورفكان الرياضي بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى وبرعاية المنظمة العربية لدعم المواهب بمشاركة 4000 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في صورة تعكس التنوع المجتمعي لدولة الإمارات.
وجاءت رعاية المنظمة العربية للمواهب للمهرجان في إطار دعم المبادرات الرياضية، التي تسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز أنماط الحياة الصحية، خاصة مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، ما أضفى على المهرجان بعداً مجتمعياً يعزز التلاحم الأسري ويشجع الأجيال الناشئة على تبني الرياضة كأسلوب حياة.
وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، إن دعم المنظمة يشمل المجال الرياضي باعتباره مساراً أساسياً لبناء شخصية متكاملة، موضحاً أن الفعاليات الرياضية تمثل بيئة حقيقية لاكتشاف القدرات الكامنة لدى الأطفال والشباب وتعزز الثقة بالنفس والانضباط والعمل الجماعي وتساعد على إعداد جيل واع بصحته ومتوازن في حياته.
وتحول المهرجان إلى مساحة تفاعلية جمعت مختلف فئات المجتمع، مع توفير أجواء تشجع على النشاط البدني وتغرس مفاهيم الصحة العامة.
وشمل الحدث مسارات متنوعة: سباق للأطفال، 3 كيلومترات للأسر، 6 كيلومترات للنساء والرجال، و8 كيلومترات للرجال، إضافة إلى فعاليات مصاحبة استهدفت العائلات، مع تكريم المشاركين تقديراً لدورهم في دعم الرياضة وتشجيع أفرادهم على المشاركة.
ويؤكد تنظيم مهرجان «لبيك خورفكان» للعام الرابع على التوالي نجاحه في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في الدولة من خلال تعزيز ثقافة الرياضة وتوسيع المشاركة المجتمعية، ودعم المواهب، وتشجيع نمط الحياة الصحي.

