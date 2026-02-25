الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
3800 طالب وطالبة في المرحلة الأولى من منافسات «ألعاب مدارس دبي»

3800 طالب وطالبة في المرحلة الأولى من منافسات «ألعاب مدارس دبي»
25 فبراير 2026 17:41

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات دورة مايديا لألعاب مدارس دبي، مشاركة آلاف الطلبة والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة في رياضات كرة القدم وألعاب القوى والمبارزة والرماية بالليزر، وذلك في المرحلة الألى من الدورة الأكبر من نوعها في دبي، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.
وأكد عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن الدورة تواصل تسجيل نمو يعكس خطط المجلس في توفير بيئة محفزة للرياضة المدرسية، مشيراً إلى أن هذه البطولات تعد محطة تأسيسية لانتقاء المواهب وتطويرها وصناعة الأبطال الأولمبيين.
وقال عيسى شريف: «تعد الدورة منصة رائدة لصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، كما أنها تعزز جهود المجلس في تمكين الرياضيين من الناشئين والشباب من خلال تطوير الرياضة في القطاع المدرسي، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، وتتيح هذه الدورة الفرصة لأنديتنا لاختيار أفضل المواهب وضمهم إلى الفرق في الألعاب المختلفة، ونتمنى للجميع التوفيق في جهودهم ومنافساتهم، ولا شك أن خوض هذا العدد من البطولات سيساهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الرياضات".
وشهدت بطولة كرة القدم التي استضافتها ملاعب نادي النصر مشاركة 2556 طالباً يمثلون 225 فريقاً.
وبلغت الأدوار النهائية مشاركة 1440 طالباً من 38 مدرسة، ضمن فئات عمرية امتدت من تحت 9 سنوات إلى تحت 16 سنة للبنين والبنات. وفرضت مدارس جيمس مودرن أكاديمي، وأكاديمية جيمس ويلينجتون، حضورها على منصات التتويج وحصد جوائز الأفضل، وسط منافسة من مدارس الليسيه الفرنسية، وسنمارك، والمدرسة الألمانية، وأكاديمية جيمس دبي الأميركية.
وأقيمت منافسات بطولة المبارزة في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار، بمشاركة 58 مبارزاً ومبارزة من 30 مدرسة؛ وتألق طلاب مدرسة جيمس للبحوث في سلاح السيف (بنين)، بينما سجلت المدرسة السويسرية الدولية حضوراً لافتاً وهيمنة في منافسات الفتيات.
كما اختُتمت منافسات الرماية بالليزر، التي شارك فيها 48 طالباً من 15 مدرسة في هذه الرياضة السريعة التي تجمع بين الجري والدقة في إطلاق الليزر.
شارك 1146 طالباً وطالبة في منافسات بطولة ألعاب القوى. التي أقيمت على مضمار نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، وشهد تنافس 129 فريقاً، حيث تأهل إلى النهائيات 600 رياضي ورياضية من 40 مدرسة، وتوزعت المنافسات على العدو السريع والوثب والرمي.

