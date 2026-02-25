الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تحرم الريال من جهود مبابي في قمة بنفيكا بالأبطال

الإصابة تحرم الريال من جهود مبابي في قمة بنفيكا بالأبطال
25 فبراير 2026 19:00

مدريد (رويترز)

سيغيب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، عن إياب الملحق المؤهل لدور ​الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بنفيكا بسبب إصابة في الركبة، وذلك بعد استبعاده من قائمة ⁠النادي الإسباني لمباراة اليوم الأربعاء.
ويعاني مبابي إصابة ​في الركبة تسببت في غيابه ​عن ‌مباريات في ديسمبر ⁠ويناير الماضيين، كما أنه لم يشارك في مباراة الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد في وقت سابق هذا الشهر.
ويتصدر المهاجم الفرنسي (27 ‌عاماً) قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد ‌38 هدفاً منها 23 في الدوري المحلي و13 في دوري أبطال أوروبا.
وضم ريال مدريد ​فقط فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا وبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو (18 عاماً) لهجوم الفريق للمباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بعد فوزه 1 - صفر ‌في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ​بهدف فينيسيوس في الشوط الثاني من المباراة، التي شابها جدل عنصري بمشاركة المهاجم البرازيلي، الذي زعم أن جانلوكا بريستياني لاعب ​بنفيكا وجه ‌له ⁠إهانة عنصرية.
وأوقف ‌الاتحاد الأوروبي لكرة ‌القدم (اليويفا) بريستياني مؤقتاً لمباراة واحدة، لكن الجناح الأرجنتيني سافر مع الفريق ⁠إلى مدريد بعد أن استأنف بنفيكا ضد ​إيقافه.
ولا يزال لاعب الوسط جود بلينجهام غير متاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يقضي المهاجم رودريجو عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب إهانة الحكم خلال الهزيمة ​4-2 أمام بنفيكا في مرحلة الدوري بالبطولة ​القارية.

