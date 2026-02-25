625 ألف إسترليني غرامات تشيلسي ووستهام بسبب «شجار قمة لندن»

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على تشيلسي ووستهام يونايتد قدرها 325 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه أخرى على التوالي، بسبب شجار جماعي حدث في نهاية مباراتهما في الدوري الممتاز الشهر الماضي.
وعوّض تشيلسي تأخره بهدفين ليفوز 3-2 في قمة لندن يوم 31 يناير الماضي، لكن نحو 20 لاعباً دخلوا في شجار جماعي في نهاية المباراة.
ودفع جناح وستهام أداما تراوري مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أرضاً، قبل أن يشتبك مع جواو بيدرو بينما تدخل لاعبون آخرون لفض الاشتباك.
وتلقى جون-كلير توديبو لاعب وستهام بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو نظراً لإمساكه بحلق بيدرو.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «زُعم أن تشيلسي فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريباً» «كما زُعم أيضاً أن وستهام يونايتد فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو عنيفة في هذا الوقت».
وقال الاتحاد الإنجليزي إن الناديين أقرا بالتهم الموجهة إليهما.