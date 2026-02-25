الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

625 ألف إسترليني غرامات تشيلسي ووستهام بسبب «شجار قمة لندن»

625 ألف إسترليني غرامات تشيلسي ووستهام بسبب «شجار قمة لندن»
25 فبراير 2026 18:45

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع ​غرامة مالية على تشيلسي ووستهام يونايتد قدرها 325 ألف جنيه إسترليني و300 ⁠ألف جنيه أخرى على التوالي، بسبب ​شجار جماعي حدث في نهاية مباراتهما ​في ‌الدوري الممتاز الشهر ⁠الماضي.
وعوّض ​تشيلسي تأخره بهدفين ليفوز 3-2 في قمة لندن يوم 31 يناير الماضي، لكن نحو ‌20 لاعباً دخلوا في شجار ‌جماعي في نهاية المباراة.
ودفع جناح وستهام أداما تراوري مارك كوكوريا ​لاعب تشيلسي أرضاً، قبل أن يشتبك مع جواو بيدرو بينما تدخل لاعبون آخرون لفض الاشتباك.
وتلقى جون-كلير توديبو لاعب وستهام ‌بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة ​تقنية الفيديو نظراً لإمساكه بحلق بيدرو.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «زُعم أن تشيلسي فشل في ​ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريباً» «كما زُعم أيضاً ⁠أن وستهام يونايتد فشل في ​ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو عنيفة في هذا الوقت».
وقال الاتحاد الإنجليزي إن الناديين أقرا بالتهم الموجهة إليهما.

أخبار ذات صلة
جيوكيريس أفضل هدافي البريميرليج!
مدرب إيفرتون: افتقرنا للجودة أمام مانشستر يونايتد
تشيلسي
وستهام
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©