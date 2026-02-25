625 ألف إسترليني غرامات تشيلسي ووستهام بسبب «شجار قمة لندن»

لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع ​غرامة مالية على تشيلسي ووستهام يونايتد قدرها 325 ألف جنيه إسترليني و300 ⁠ألف جنيه أخرى على التوالي، بسبب ​شجار جماعي حدث في نهاية مباراتهما ​في ‌الدوري الممتاز الشهر ⁠الماضي.

وعوّض ​تشيلسي تأخره بهدفين ليفوز 3-2 في قمة لندن يوم 31 يناير الماضي، لكن نحو ‌20 لاعباً دخلوا في شجار ‌جماعي في نهاية المباراة.

ودفع جناح وستهام أداما تراوري مارك كوكوريا ​لاعب تشيلسي أرضاً، قبل أن يشتبك مع جواو بيدرو بينما تدخل لاعبون آخرون لفض الاشتباك.

وتلقى جون-كلير توديبو لاعب وستهام ‌بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة ​تقنية الفيديو نظراً لإمساكه بحلق بيدرو.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «زُعم أن تشيلسي فشل في ​ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريباً» «كما زُعم أيضاً ⁠أن وستهام يونايتد فشل في ​ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو عنيفة في هذا الوقت».

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الناديين أقرا بالتهم الموجهة إليهما.