ميسي بطل رغم أنفه في حملة الدعاية لمرشحي رئاسة برشلونة

برشلونة (د ب أ)

أصبح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن الشخصيات المحورية في الحملة الانتخابية لرئاسة ناديه السابق برشلونة الإسباني. ويحدث ذلك دون قصد منه، في ظل رغبته الواضحة منذ البداية بعدم سعيه للانخراط في هذه العملية، رغم المحاولات العديدة من المرشحين لاستمالته إلى جانبهم. ومهما قيل، الحقيقة هي أن ميسي لم يدخل الحملة بعد، رغم كل ما يراه ويسمعه، حيث تواصلت صحيفة (ماركا) الإسبانية مع المقربين منه، إلا أنهم أكدوا مجدداً أنهم لم يتحدثوا مع أحد ولن يفعلوا ذلك طالما أن العملية الانتخابية جارية.

وشدد المقربون من ميسي للصحيفة المدريدية على أنهم لن يقوموا بذلك، لا عمداً ولا ضمناً، حتى وإن كانت هناك أمور لا تعجبه في إدارة النادي.

وفي البداية، فوجئ ميسي باللافتة التي وضعها مارك سيريا، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، على أحد المباني في المدينة الكتالونية، والتي كتب عليها: «نتطلع إلى رؤيتك مجدداً». ولم تذكر اللافتة اسم النجم الأرجنتيني، كما أنها لم تظهر وجهه بوضوح، لكن الجميع فهم الرسالة تماما، حيث كانت لافتة تم تعليقها دون علم ميسي. وكان سيريا يريد أيضا التواصل مع ميسي، إذ تعتبر عودة قائد منتخب الأرجنتين أحد المحاور الرئيسية لحملته لرئاسة برشلونة، إلا أن ليو رفض الزج باسمه في الأمر، لأنه كان واضحاً منذ البداية بعدم رغبته في مشاركة حملة أي مرشح. وحدث شيء مماثل مع فيكتور فونت، حيث حاول المرشح الرئاسي، عبر جابرييل ماسفورول، التواصل مع الدائرة المقربة من ميسي، لكنه لم ينجح في ذلك رغم محاولاته المتكررة. وفي الواقع، صرح فونت بأن اتصالاته كانت قديمة ولم تكن مع ليو على الإطلاق، وفقاً لماركا. أما أبرز المفاجآت، فقد تمثلت في التصريحات الأخيرة لخوان لابورتا، رئيس النادي الحالي، التي تحدث فيها عن علاقته باللاعب، ورحيله عن النادي قبل 5 أعوام، وكيف أنه يلقي بالمسؤولية على عاتق حامل لقب كأس العالم 2022، بتأكيده أن قرار مباراة تكريمه بيد ميسي. وفي الوقت الحالي، لا نعرف سوى رواية لابورتا للقصة، ولكن من الممكن الكشف عن رواية ليو قريباً. يشار إلى أن انتخابات رئاسة نادي برشلونة، المتصدر الحالي لترتيب الدوري الإسباني وحامل لقب المسابقة، سوف تقام في 15 مارس المقبل.