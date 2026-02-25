بودو جليمت.. أحدث أبطال «قصص سندريلا» الكرة الأوروبية

عمرو عبيد (القاهرة)

في عالم كرة القدم الحديثة الذي تحكمه لغة المليارات وقوة «كبار أوروبا»، تظهر بين الحين والآخر أندية ترفض الانصياع للمنطق المادي، لتعيد تذكيرنا بأن السحر لا يزال ممكناً، ومع حلول عام 2026، انضم اسم جديد إلى قائمة «قصص سندريلا» الخالدة، وهو نادي بودو جليمت النرويجي، الذي لم يعد مجرد فريق يصارع البرد القارس خلف الدائرة القطبية الشمالية، بل أصبح «الحصان الأسود» الذي زلزل «القارة العجوز».

ولم تكن رحلة النادي النرويجي مفروشة بالورد، بل بدأت بما يشبه «الكارثة»، ففي النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، تعثّر الفريق في البداية، حاصداً 3 نقاط فقط من أول 6 مباريات، ليحتل المركز 32، لكن الانفجار حدث بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي، ثم إسقاط أتلتيكو مدريد.

وبعدها، فجر الفريق «قنبلة مدوية» بإقصاء إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية، من الأدوار الإقصائية، بمجموع «5-2»، وشهدت ليلة أمس ملحمة في «سان سيرو»، حيث سجل النجم ينس بيتر هاوجي هدفاً «أيقونياً»، بروح فريقه الأسبق، ميلان، فتح الطريق أمام انتصار تاريخي جديد على «الأفاعي»، معتمداً على فلسفة المدرب «كيتيل كنوتسن» الهجومية الجريئة، التي لم تخشَ أسماء النجوم ولا عراقة الملاعب.

وفي تلك القائمة القصيرة من «روايات سندريلا» الأوروبية، تظل مغامرة أبويل القبرصي الأغرب في التاريخ الحديث، حيث تحول الفريق من مجرد «تكملة عدد» إلى خصم يخشاه الكبار، في نُسخة 2011 - 2012، حين اعتمد المدرب إيفان يوفانوفيتش على معدلات ركض خرافية، حيث تفوق لاعبو أبويل على خصومهم بمعدل 6 كيلومترات زائدة في كل مباراة.

وخلال تلك الرحلة «الخالدة» في تاريخ الفرق القبرصية، تألق الحارس ديونيسيس شيوتيس الذي تصدى لركلتي ترجيح حاسمتين أمام ليون الفرنسي في دور الـ16، والمهاجم أيلتون الذي قاد الفريق لتصدر مجموعة ضمت بورتو وشاختار، قبل أن تنتهي الرحلة في ربع النهائي أمام ريال مدريد في ربع النهائي.

وبعد معجزة الدوري الإنجليزي، انتقل «حلم الثعالب» إلى المسرح الأوروبي، ليثبت ليستر سيتي أنه لم يكن مجرد «طفرة» لموسم واحد، وإن عاندته الظروف ورحيل النجوم لاحقاً، وفي نُسخة 2016 - 2017 من «الشامبيونزليج»، مع فريق حديث العهد بالمنافسات الأوروبية الكُبرى في العقود الأخيرة لإنجازه «الخيالي» في إنجلترا، حقق ليستر مفارقة غريبة بامتلاكه أقل نسبة استحواذ (38%) لفريق يصل إلى ربع النهائي، معتمداً على العبقرية التكتيكية لرياض محرز وسرعة جيمي فاردي.

ليستر عبر بصورة بدت منطقية، مجموعة ضمت كوبنهاجن وكلوب بروج، متصدراً ومصطحباً بورتو معه إلى دور الـ16، ثم لعب الحارس كاسبر شمايكل دور البطولة، بتصديين لركلتي جزاء أمام إشبيلية ذهاباً وإياباً، مما منح «الثعالب» بطاقة العبور لربع النهائي، قبل الخروج المشرف أمام أتلتيكو مدريد بفارق هدف وحيد، بعد خسارة ضئيلة 0-1 ثم تعادل 1-1.

أما في موسم 2019 - 2020، كانت رحلة أتالانتا مزيجاً من المتعة البصرية والمأساة الإنسانية، حيث تزامنت مع جائحة كورونا التي عصفت بمدينتهم «بيرجامو»، إذ أصبح أتالانتا أول فريق يتأهل لدور الـ16 بعد خسارة أول 3 مباريات في المجموعات، مؤكداً أن المُستحيل يُمكن تحقيقه، لاسيما أن الفريق لم يكن يعرف الطريق إلى «الشامبيونزليج»، حيث كانت تلك مشاركته الأولى بالبطولة، قبل أن يُصبح «رقما صعباً» في الكرة الأوروبية حالياً.

وفي دور الـ16، سحق الفريق نادي فالنسيا بنتيجة إجمالية «8-4»، وشهدت تلك الرحلة «سوبر هاتريك» تاريخي للنجم جوسيب إيليتشيتش خارج الأرض في مواجهة الإياب، وكان أتالانتا على بُعد دقيقتين فقط من إقصاء باريس سان جيرمان في دور الـ8 والوصول لنصف النهائي، بعد تقدمه بهدف نظيف حتى الدقيقة 90، لولا لقطات «الغدر الكروي» في اللحظات الأخيرة، التي مكنت «الأمراء» من تسجيل هدفين متتاليين خلال 3 دقائق، منحته بطاقة الصعود.