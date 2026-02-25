ميدفيديف يكتب الفصل الأخير في مشوار فافرينكا مع «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور ربع النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، بعدما أنهى مشوار السويسري ستان فافرينكا في البطولة بفوزه عليه بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3، في مواجهة حملت طابعاً خاصاً مع إسدال الستار على مسيرة امتدت لعقدين من مشاركة النجم السويسري في دبي.

وتمكن ميدفيديف، المتوج بلقب البطولة عام 2023، من فرض إيقاعه منذ البداية، إذ كسر إرسال فافرينكا ثلاث مرات في المجموعة الأولى التي حسمها خلال نحو نصف ساعة، قبل أن يواصل تفوقه في المجموعة الثانية مستفيداً من قوة إرساله ودقته، محققاً سبع ضربات إرسال ساحقة، ليحسم اللقاء ويتأهل إلى دور الثمانية.

ووسط تصفيق حار من الجمهور في الملعب الرئيسي باستاد سوق دبي الحرة للتنس، وفي لحظة مؤثرة جسدت التقدير لمسيرته الطويلة في البطولة التي بدأت قبل 20 عاماً عندما واجه مواطنه روجيه فيدرر، قبل أن يتوج باللقب عام 2016، كرمت اللجنة المنظمة ستان فافرينكا، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم، بتقديم خنجر عربي تذكاري وكعكة خاصة، قدمهما كل من راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة ومدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة، بحضور إينو بولو، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي التنس (ATP)، وهانز-يورغن أوكس، المشرف في رابطة محترفي التنس.

وكان فافرينكا قد استهل مشاركته هذا العام بفوز لافت على اللبناني بنجامين حسن في الدور الأول، إلا أن خبرة ميدفيديف وحضوره البدني حسمت المواجهة لصالح اللاعب الروسي، الذي أشاد عقب اللقاء بمنافسه، معتبراً أن تكريمه داخل الملعب يعكس مكانته كأحد أبرز اللاعبين الذين مروا على البطولة.

وبهذا الفوز، يضرب ميدفيديف موعداً في الدور ربع النهائي مع الأميركي جينسون بروكسبي، الذي تغلب على المصنف السابع كارين خاشانوف بنتيجة 7-6 (6) و6-4، ليواصل مشواره في البطولة بصفته الأميركي الوحيد المتبقي في الجدول الرئيسي.

وفي مباريات أخرى، واصل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، وصيف نسخة العام الماضي، تألقه بعدما قلب تأخره المبكر أمام الفرنسي جيوفاني مباتشي بيريكار إلى فوز بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-4، رغم البداية القوية لمنافسه صاحب الإرسال الصاروخي. ومن المقرر أن يواجه أوجيه-ألياسيم في الدور ربع النهائي التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الثامن في البطولة، الذي تجاوز الإسباني بابلو كارينيو بوستا بنتيجة 7-6 (6) و6-4.

وبين منافسات قوية ولحظات وداع مؤثرة، تواصل بطولة سوق دبي الحرة للتنس تقديم مزيجها المعتاد من التنافس العالي والقصص الإنسانية، مع اقتراب الأدوار الحاسمة التي ترسم ملامح المنافسة على اللقب.