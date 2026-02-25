«قرى الإمارات الرمضانية» تنطلق في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلقت برأس الخيمة بطولة قرى الإمارات الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالتعاون مع نادي الرمس الرياضي الثقافي، ومدارس إمارة رأس الخيمة ومجلس شباب شرطة رأس الخيمة، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير.

وتهدف البطولة إلى إشراك طلبة المدارس بصورة شبه حصرية، والعمل على اكتشاف المواهب الكروية الواعدة، إلى جانب تعزيز روح الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية لدى النشء والشباب خلال الشهر الفضيل.

وأكد سالم سلطان بن ثاني الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي، أن البطولة تأتي في إطار دعم المواهب الوطنية وصقل قدراتهم في مختلف القرى والمناطق، مشيراً إلى أن الرياضة تعد منصة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية روح التعاون والانضباط لدى الطلبة.

وأوضح أن البطولة تتضمن مسابقات ثقافية وترفيهية للجماهير، وتوزيع جوائز تشجيعية للحضور، بما يعزز أجواء التفاعل المجتمعي، ويجعل البطولة حدثاً رياضياً واجتماعياً متكاملاً.

حضر حفل الافتتاح أحمد علي الدباني النعيمي رئيس نادي بووست الرياضي للأكاديميات، وعارف إبراهيم الهرنكي رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وإبراهيم محمد الجيري، رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الأندية، وعدد من المسؤولين، وجماهير غفيرة من أهالي المنطقة.