الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الترايثلون» يشارك في «آسيوية الشباب» بـ5 لاعبين

«الترايثلون» يشارك في «آسيوية الشباب» بـ5 لاعبين
25 فبراير 2026 21:33

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون اختيار 4 لاعبين، ولاعبة واحدة للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للشباب في هونج كونج خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس المقبل على أن تغادر بعثة المنتخب الوطني يوم 11 من الشهر نفسه.
وتضم القائمة كلا من اللاعبين علي الكعبي، وحمد آل علي، وديكستر بوتون، وماتيو جرين، إضافة إلى اللاعبة شارلوت ثورستون.
وتقام منافسات البطولة للنخبة الناشئين، وتحت 23 عاما من خلال منافسات السباحة لمسافة 750م، والدراجات 18.5 كم، والجري 5 كم، فيما تقام المنافسات للفرق المختلط، للسباحة لمسافة 300 م، والدراجات 7.4 كم، والجري 1.7 كم.

