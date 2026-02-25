المعدل التهديفي يضع سيسكو في صدارة الأفضل بالبريميرليج 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل بنجامين سيسكو تألقه اللافت في عام 2026 بتسجيله هدف الفوز لمانشستر يونايتد مرة أخرى، بعد أن دخل المهاجم السلوفاكي بديلاً ليسجل هدف الفوز في هجمة مرتدة رائعة، محققاً فوزاً صعبا بنتيجة 1-0 على إيفرتون، ليصعد الفريق إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم اقتصار دور اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، على المشاركة كبديل تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، إلا أنه قدم العديد من المساهمات المهمة من مقاعد البدلاء.

ولم يبدأ سيسكو أساسياً تحت قيادة كاريك في 6 مباريات، لكنه سجل 3 أهداف حاسمة نال بها إشادة مدربه المؤقت، بعد أن عانى المهاجم العملاق من بداية صعبة لمسيرته مع مانشستر يونايتد، لكنه بلا شك يستعيد مستواه هذا العام.

في عام 2026، سجل سيسكو 5 لاعبين فقط 5 أهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2026، حيث أحرز 4 لاعبين سجلوا 5 أهداف، وهم كول بالمر، سيسكو، جواو بيدرو، وفيكتور جيوكيريس، بينما سجل إيجور تياجو 6 أهداف.

ويتفوق بنجامين سيسكو على هؤلاء اللاعبين، بعد تحليل معدلات تسجيلهم للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، حيث يبلغ متوسط أهداف سيسكو 1.65 هدف لكل 90 دقيقة في عام 2026، حيث سجل 5 أهداف في 273 دقيقة.

وسجل سيسكو أهدافاً حاسمة، منها ثنائية ضد برايتون، وهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ضد وستهام، وهدف الفوز المتأخر ضد فولهام وإيفرتون، ويحتل جواو بيدرو المركز الثاني في قائمة أفضل اللاعبين المذكورين من حيث معدل التسجيل، حيث يبلغ 0.86 هدف لكل 90 دقيقة. ويكمل قائمة الخمسة الأوائل فيكتور جيوكيريس (0.79) كول بالمر (0.79) وإيجور تياجو (0.76).

ويتأقلم سيسكو تدريجياً مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتزداد ثقته بنفسه، وبدأ يظهر سبب إنفاق مانشستر يونايتد 77 مليون يورو للتعاقد معه من لايبزيج الألماني.