الشرط الجزائي يدفع جريزمان إلى المركز السادس في «القيمة التراكمية»

معتز الشامي (أبوظبي)

اقترب أنطوان جريزمان من الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم قبل نهاية الموسم. بحسب تقرير لصحيفة «ذا أثليتيك»، فإن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً، يجري مفاوضات متقدمة مع نادي أورلاندو سيتي، حيث تمتد فترة الانتقالات في الدوري الأميركي لكرة القدم حتى 26 مارس، ويعد جريزمان من أشد المعجبين بالدوري الأميركي، ولم يخفِ رغبته في اللعب في هذا الدوري من قبل.

وفي الصيف الماضي، جدد المهاجم عقده مع أتلتيكو مدريد قبل موعده المحدد حتى عام 2027، لكن قلة مشاركته هذا الموسم قد تدفعه لتغيير رأيه. لم يشارك اللاعب الأعسر أساسياً سوى 6 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن غير المعروف ما إذا كان لأتلتيكو مدريد رأي في الأمر إذا رغب جريزمان، الهداف التاريخي للنادي برصيد 210 أهداف، في الرحيل.

وقبل عامين، ذكرت صحيفة «ليكيب» أن قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان تبلغ 25 مليون يورو. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم إلغاؤه عند تمديد عقده العام الماضي.

وبحسب التقرير، يعتقد نادي أورلاندو أن لديه فرصة جيدة للتعاقد مع جريزمان خلال الموسم الحالي في أوروبا. وتشير التقارير إلى أن المدير الرياضي ريكاردو موريرا قد زار إسبانيا مرات عدة لمناقشة الصفقة، كما أن أندية أخرى في الدوري الأميركي لكرة القدم مهتمة باللاعب الفائز بكأس العالم 2018، لكن نادي فلوريدا يمتلك حقوق اكتشاف اللاعب، ما يمنحه الأولوية في التعاقد مع اللاعب.

ويمكن لجريزمان أن يشغل آخر مقعد مخصص للاعبين المميزين في أورلاندو، ما يسمح له بتقاضي راتب يتجاوز الحد الأقصى للرواتب في الدوري.

في حين أن الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم سيمثل خروجاً من كرة القدم الأوروبية بالنسبة للمهاجم الفرنسي، إلا أنه قد يمنح النجم البالغ من العمر 34 عاماً فرصة أخيرة ليصعد إلى قائمة أغلى اللاعبين على الإطلاق.

حقق جريزمان انتقالات إجمالية بلغت 206 ملايين يورو طوال مسيرته الكروية، بعد انتقاله من ريال سوسيداد إلى أتلتيكو مدريد مقابل 54 مليون يورو عام 2014، ثم انتقاله إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو بعد 5 سنوات، ثم إعارته مقابل 10 ملايين يورو وعودته لاحقاً إلى العاصمة الإسبانية مقابل 22 مليون يورو.

هذا الرقم الكبير يعني أن اللاعب الفرنسي الدولي يحتل المركز الثامن في قائمة موقع ترانسفير ماركت لأعلى قيمة انتقالات تراكمية على الإطلاق، خلف ألفارو موراتا (217.2 مليون يورو) وجواو فيليكس (223.1 مليون يورو)، ويعد عثمان ديمبيلي، الذي ربح 233 مليون يورو من رسوم الانتقالات خلال مسيرته، هو اللاعب الفرنسي الوحيد الذي يتفوق على جريزمان في التصنيف، ولكن إذا انتقل جريزمان إلى الدوري الأميركي لكرة القدم مقابل مبلغ قريب من قيمة الشرط الجزائي المذكورة، فقد يدفع ذلك نجم أورلاندو المستقبلي إلى المركز السادس في القائمة.