جيوكيريس أفضل هدافي البريميرليج!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يقدم فيكتور جيوكيريس أداءً مقنعاً تماماً منذ انتقاله المكلف من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى أرسنال في الصيف، لكنه قدم أفضل عروضه مع المدفعجية في ديربي شمال لندن، وسجل المهاجم السويدي، هدفين، أحدهما بتسديدة رائعة، ليقود فريق ميكيل أرتيتا إلى فوز حاسم بنتيجة 4-1 على توتنهام، ليوسع "الجانرز" الفارق بذلك الفارق مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 5 نقاط.

ولم يقتصر الثناء على هدفي جيوكيريس فحسب، بل شمل أيضاً أداءه الشامل الذي أبهر الجميع، والذي شهد تحسناً ملحوظاً عن بعض العروض غير المقنعة التي قدمها خلال الموسم.

ورغم أن المباراة كانت ضد دفاع مرتجل لفريق مهدد بالهبوط، إلا أن جيوكيريس ظهر بمستوى عال من التألق والقوة البدنية، ما أكسبه إشادة كبيرة من أرتيتا، وقد واجه اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً انتقادات لاذعة هذا الموسم، وغالباً ما كانت مبررة، لكنه بلا شك في قمة مستواه في عام 2026.

ورفع جيوكيريس رصيده هذا الموسم إلى 15 هدفاً في 36 مباراة في جميع المسابقات، وذلك بفضل ثنائية في مرمى توتنهام، ويعد المهاجم السويدي هداف أرسنال الأول، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في موسمه الأول منذ ألكسندر لاكازيت (17 هدفاً) في موسم 2017/18.

وسجل جيوكيريس أهدافاً أكثر في عام 2026 في جميع المسابقات مقارنة بأي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز 8 أهداف في 14 مباراة منذ بداية العام، متفوقاً بذلك على جواو بيدرو (تشيلسي) وأنتوني جوردون (نيوكاسل)، اللذين يملك كل منهما 7 أهداف.

ومن المثير للاهتمام أن مهاجم أرسنال قد سجل أهدافاً أكثر بشكل عام من زميليه في التعاقدات الصيفية بيدرو (14) وهوجو إيكيتيكي (14)، واللذان حظيا بإشادة كبيرة.

ولا شك أن الحكم لا يزال معلقاً على جيوكيريس، كما يتضح من فشله في تسديد أي كرة على المرمى في 15 من أصل 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، ولم يظهر بعد بشكل حقيقي في المباريات الكبيرة، لكن اللاعب السويدي أظهر علامات تقدم في الأسابيع الأخيرة، فهل يمكن أن يكون قد بدأ أخيرا بالتأقلم مع البيئة الجديدة بعد انضمامه من دوري أدنى بكثير؟.