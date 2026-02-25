الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات على حساب عجمان

الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات على حساب عجمان
25 فبراير 2026 23:49

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً مهماً على عجمان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري أدنوك المحترفين.
ورفع العنابي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس
ويعد الفوز هو الأول للوحدة بعد 5 مباريات متتالية في جميع المسابقات، كما أنه الانتصار الأول للفريق تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا.
سجل ثنائية الوحدة كايو كانيدو في الدقيقة 62، وعمر خريبين في الدقيقة 67.
وشهدت المباراة عودة عدد من لاعبي الوحدة المصابين، أبرزهم علاء الدين زهير وكريستيان بنتيكي، حيث شاركا في شوط المباراة الثاني بعد الاطمئنان للنتيجة.

