الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات على حساب عجمان

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً مهماً على عجمان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري أدنوك المحترفين.

ورفع العنابي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس

ويعد الفوز هو الأول للوحدة بعد 5 مباريات متتالية في جميع المسابقات، كما أنه الانتصار الأول للفريق تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا.

سجل ثنائية الوحدة كايو كانيدو في الدقيقة 62، وعمر خريبين في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة عودة عدد من لاعبي الوحدة المصابين، أبرزهم علاء الدين زهير وكريستيان بنتيكي، حيث شاركا في شوط المباراة الثاني بعد الاطمئنان للنتيجة.