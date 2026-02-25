الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الوصل يعرقل شباب الأهلي بتعادل إيجابي في دوري أدنوك

الوصل يعرقل شباب الأهلي بتعادل إيجابي في دوري أدنوك
25 فبراير 2026 23:48

معتز الشامي (أبوظبي)
فقد شباب الأهلي نقطتين في سباق الصدارة مع العين، بعدما تعادل أمام مضيفه الوصل بهدف لمثله جاء بطعم الخسارة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الفرسان" رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة عن العين الوصيف، وله مباراة مؤجلة، بينما سيلتقي "الزعيم" أمام خورفكان في ختام الجولة، فيما رفع الوصل رصيده إلى 30 نقطة في الترتيب الرابع.
وافتتح الوصل التسجيل بهدف سيرجيو من تسديدة صاروخية بالدقيقة 48، وعادل سعيد عزت الله النتيجة في الدقيقة 72.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما اشتعلت الإثارة والندية بين أصحاب الأرض والضيوف خلال الشوط الثاني، والذي شهد محاولات متبادلة من كلا الفريقين، لاسيما تسديدة كارتابيا في الوقت بدل الضائع التي مرت بجوار القائم، ورغم دفع سوزا مدرب شباب الأهلي بكل من سردار أزمون و يوري سيزار في الشوط الثاني، إلا أن فيتوريا مدرب الوصل استطاع أن يحد من خطورة الهجوم المتتالي للفرسان، ويتمسك بالنقطة، التي عرقلت "الأحمر" ومنحت "الزعيم" أفضلية اقتناص الصدارة حال فوزه في ختام الجولة أمام خورفكان.

شباب الأهلي
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
