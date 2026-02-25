التفاصيل الدقيقة تحسم صدارة بني ياس لنزالات الجوجيتسو

دبي (الاتحاد)



شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة ند الشبا للجوجيتسو، والتي أقيمت ضمن النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، مشاركة واسعة وسط أجواء تنافسية حافلة بالتحدي.

وجاءت المشاركة كبيرة على مستوى فئتي الناشئين والشباب من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية، ما يعكس اتساع القاعدة في هذه الفئات، وأهمية البطولة في توفير فرص تنافسية واعدة للاعبين.

واتسمت المواجهات بالحذر التكتيكي ومحاولات فرض أسلوب اللعب، حيث برزت قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتحكم في المواقف الفنية. وحسمت تفاصيل دقيقة العديد من النزالات عبر الانتقال بين المراكز وإحراز النقاط، ما منح المواجهات طابعاً تنافسياً متوازناً يعكس نضج الأداء لدى المشاركين في هذه المرحلة العمرية.

ومع ختام منافسات اليوم الأول، تصدّر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، وجاء نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما حلّ نادي العين للجوجيتسو ثالثاً.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة ند الشبا للجوجيتسو تمثّل إحدى المحطات المهمة في أجندة المنافسات المحلية، معرباً عن تقديره لدورة ند الشبا الرياضية، والدور الذي يضطلع به مجلس دبي الرياضي في دعم وتنظيم هذه الفعالية النوعية.

وقال: «الشراكة القائمة بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي تمثّل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ حضور الجوجيتسو على الساحة المحلية»، مشيراً إلى أن «إقامة المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي تمنح البطولة قيمة تنظيمية وفنية إضافية، لما يوفّره من بيئة متكاملة تستجيب لأعلى معايير استضافة البطولات».

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة الكبار، التي تجمع اللاعبين الأكثر خبرة على الساحة المحلية، في إطار سعيهم لتعزيز حضورهم وتحقيق نتائج متقدمة ضمن واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو في الدولة.

وفي منافسات البادل فاز منتخب الإمارات على البحرين بنتيجة (2 - 1)، وتفوّق منتخب إيران على نظيره السعودي بذات النتيجة، وفاز المنتخب المصري على لبنان بنتيجة (3 - 0).

على الجانب الآخر، احتفظ الأميركي آيزايا توماس بلقب بطولة تحدي الموانع لمسافة 400 متر للعام الثاني على التوالي، بزمن قدره 28: 2 دقيقة، وجاء الروسي نيكيتا خيدوكوف ثانياً، وحلّ مواطنه يفغيني ستوياكين ثالثاً.

وفي فئة السيدات، سيطرت الروسيات على منصة التتويج، حيث حلت أولجا كوبيكو في المركز الأول بزمن (03:46 دقيقة)، وجاءت النرويجية سيغني كولست ثانية، والروسية أليسا بيتروفا بالمركز الثالث.