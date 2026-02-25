الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التفاصيل الدقيقة تحسم صدارة بني ياس لنزالات الجوجيتسو

الجوجيتسو يواصل نجاحاته على كل المستويات (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:34

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة ند الشبا للجوجيتسو، والتي أقيمت ضمن النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، مشاركة واسعة وسط أجواء تنافسية حافلة بالتحدي.

أخبار ذات صلة
8600 متسابق يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية
قمة «الرقم القياسي».. الجزيرة على أبواب التاريخ والشارقة يقاتل للنجاة

وجاءت المشاركة كبيرة على مستوى فئتي الناشئين والشباب من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية، ما يعكس اتساع القاعدة في هذه الفئات، وأهمية البطولة في توفير فرص تنافسية واعدة للاعبين.
واتسمت المواجهات بالحذر التكتيكي ومحاولات فرض أسلوب اللعب، حيث برزت قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتحكم في المواقف الفنية. وحسمت تفاصيل دقيقة العديد من النزالات عبر الانتقال بين المراكز وإحراز النقاط، ما منح المواجهات طابعاً تنافسياً متوازناً يعكس نضج الأداء لدى المشاركين في هذه المرحلة العمرية.
ومع ختام منافسات اليوم الأول، تصدّر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، وجاء نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما حلّ نادي العين للجوجيتسو ثالثاً.
وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة ند الشبا للجوجيتسو تمثّل إحدى المحطات المهمة في أجندة المنافسات المحلية، معرباً عن تقديره لدورة ند الشبا الرياضية، والدور الذي يضطلع به مجلس دبي الرياضي في دعم وتنظيم هذه الفعالية النوعية. 
وقال: «الشراكة القائمة بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي تمثّل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ حضور الجوجيتسو على الساحة المحلية»، مشيراً إلى أن «إقامة المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي تمنح البطولة قيمة تنظيمية وفنية إضافية، لما يوفّره من بيئة متكاملة تستجيب لأعلى معايير استضافة البطولات». 
وتتواصل منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة الكبار، التي تجمع اللاعبين الأكثر خبرة على الساحة المحلية، في إطار سعيهم لتعزيز حضورهم وتحقيق نتائج متقدمة ضمن واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو في الدولة.
وفي منافسات البادل فاز منتخب الإمارات على البحرين بنتيجة (2 - 1)، وتفوّق منتخب إيران على نظيره السعودي بذات النتيجة، وفاز المنتخب المصري على لبنان بنتيجة (3 - 0). 
على الجانب الآخر، احتفظ الأميركي آيزايا توماس بلقب بطولة تحدي الموانع لمسافة 400 متر للعام الثاني على التوالي، بزمن قدره 28: 2 دقيقة، وجاء الروسي نيكيتا خيدوكوف ثانياً، وحلّ مواطنه يفغيني ستوياكين ثالثاً.
وفي فئة السيدات، سيطرت الروسيات على منصة التتويج، حيث حلت أولجا كوبيكو في المركز الأول بزمن (03:46 دقيقة)، وجاءت النرويجية سيغني كولست ثانية، والروسية أليسا بيتروفا بالمركز الثالث.

ند الشبا
الجوجيتسو
الشباب
الجزيرة
نادي الجزيرة
اتحاد الإمارات للجوجيتسو
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©