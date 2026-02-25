بطولة نادي دبا الرمضانية تنطلق على ملاعب الأكاديمية

فيصل النقبي (دبا)



انطلقت بطولة نادي دبا الرمضانية على ملاعب أكاديمية دبا لكرة القدم، بمشاركة واسعة من لاعبي الأكاديمية، وذلك وسط أجواء رياضية مميزة تعكس روح الشهر الفضيل وتعزّز قيم التنافس الشريف بين الناشئين. وتضم البطولة مجموعتين، حيث جاءت المجموعة الأولى لفئة مواليد 2015–2016، بمشاركة فرق النواخذة والصقور والفرسان والفهود، فيما تضم المجموعة الثانية لفئة مواليد 2013–2014 فرق برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن، في مشهد رياضي حافل بالحماس والإثارة.

وشهدت الانطلاقة حضوراً لافتاً من أولياء الأمور ومحبّي الأكاديمية، الذين حرصوا على دعم أبنائهم وتشجيعهم، وسط تنظيم مميز يعكس اهتمام نادي دبا بصقل المواهب الصغيرة وتنمية قدراتهم في بيئة رياضية تربوية متكاملة.

وتأتي هذه البطولة ضمن برامج النادي الرمضانية الهادفة إلى استثمار أوقات اللاعبين خلال الشهر الكريم، وتعزيز الروح الرياضية والانتماء للنادي، تمهيداً لبناء جيل واعد يمثّل مستقبل الكرة في المنطقة.