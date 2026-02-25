«الشرق الرمضانية» ترفع شعار الندية والحماس

خورفكان (الاتحاد)



تتواصل منافسات بطولة شرق الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثامنة عشرة، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري متزايد يعكس أهمية البطولة ومكانتها في ليالي الشهر الفضيل.

وشهدت الجولة الأخيرة إقامة مباراتين حملتا الكثير من الإثارة، حيث تمكّن فريق برزة حياوة من تحقيق فوز مهم على حساب فريق العميد بنتيجة 2-0، في لقاء فرض خلاله برزة حياوة أفضليته ونجح في استثمار الفرص المتاحة ليخرج بالنقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية، حسم فريق الباهي مواجهته أمام صنطي بهدف دون مقابل، في مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ، قبل أن ينجح الباهي في خطف هدف الفوز الذي منحه الأفضلية والنقاط كاملة.

وتستمر المنافسة مشتعلة بين الفرق المشاركة، في ظل تقارب المستويات وسعي الجميع لبلوغ المراحل المتقدمة من البطولة، التي تواصل تألقها تنظيمياً وفنياً في نسختها الثامنة عشرة.