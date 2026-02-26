بني ياس بطل كبار الجوجيتسو في ختام بطولة ند الشبا الرياضية



دبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات الجوجيتسو، التي نظّمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، في نزالات فئة الكبار، التي عكست النمو المتزايد لرياضة الجوجيتسو في الدولة وما ترسّخه من قيم الانضباط والثقة بالنفس والتحمل والصبر.

واتّسمت نزالات اليوم الختامي بتقارب واضح في المستويات بين لاعبي الأحزمة المتقدمة، ما جعل حسم المواجهات مرهوناً بالتفاصيل الفنية الدقيقة والخبرة في إدارة مجريات النزال، في مشهد يجسّد التطور النوعي الذي بلغته مستويات اللاعبين على الساحة المحلية.

حضر المنافسات الشيخ عبدالرحمن بن سلطان بن كايد القاسمي، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرمضانية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد.

وفي النتائج النهائية لفئة الكبار، أحرز نادي بني ياس للجوجيتسو المركز الأول، تلاه نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما جاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث، ليؤكدوا جميعاً المكانة التنافسية الرفيعة التي تحظى بها البطولة باعتبارها إحدى أبرز محطات الموسم المحلي.

وأكد يوسف عبدالله البطران، أن بطولة ند الشبا تواصل ترسيخ دورها كإحدى محطات التنافس المحلي المميّزة التي تجمع بين المستوى الفني المرتفع والحضور المجتمعي الواسع. وقال إن البطولة تمثل نموذجاً متكاملاً للرياضة التي تنطلق من المجتمع وتعود إليه، حيث يلحظ في كل نسخة تزايد ارتباط العائلات بمسيرة أبنائها الرياضية، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة مشترك.

وأضاف أن نزالات فئة الكبار عكست تطوراً واضحاً في الوعي التكتيكي وإدارة التفاصيل داخل النزال، ما يؤكد نجاح منظومة إعداد اللاعبين في الأندية، ويمنح مؤشراً إيجابياً على جاهزية عناصر النخبة للاستحقاقات المقبلة، في ظل قاعدة متنامية من الممارسين الذين يجسّدون القيم الأصيلة لهذه الرياضة.

من جانبها، قالت شذى البلوشي، التي حضرت لمؤازرة عدد من صديقاتها المنتسبات لنادي العين للجوجيتسو، إن ما يميّز بطولة ند الشبا أنها تجمع بين قوة المنافسة وقربها من المجتمع، فهي ليست بطولة للنخبة فقط، بل مساحة تلتقي فيها العائلات حول تجربة رياضية جامعة تعزّز الروابط وتغرس القيم الإيجابية في نفوس الأبناء.

وأضافت أن مستوى فئة الكبار يرتفع في كل عام، وأن اللاعبين باتوا أكثر قدرة على التحكم بإيقاع النزال والتعامل مع المواقف المعقدة، ما يعكس تطور الجوجيتسو في الدولة كرياضة تنافسية وممارسة مجتمعية في آن واحد.

بدورها، أكدت شمّا الكلباني، لاعبة نادي العين/حزام بني/ التي حصدت ذهبية وزن 62 كجم، أن بطولة ند الشبا تختلف عن غيرها لأنها تضع اللاعب أمام اختبارات متتالية مع منافسين من أعلى المستويات المحلية، ما يفرض قراءة دقيقة لكل مواجهة منذ اللحظة الأولى.

وأوضحت أنها اعتمدت في نزالاتها على فرض نسق اللعب الذي يناسب أسلوبها، مع الحفاظ على الثبات الذهني عند التحولات الحاسمة، مشيرة إلى أن التتويج في هذه البطولة يحمل قيمة مضاعفة، لأنه يأتي في بطولة قوية تشكّل معياراً حقيقياً لقياس الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة.



منصة تنافسية

يؤكد ختام منافسات الجوجيتسو في بطولة ند الشبا استمرار حضورها كمنصة تنافسية ومجتمعية راسخة، تسهم في دعم مسار تطوير اللعبة في الدولة، وتعزز ارتباطها بالأسرة والمجتمع، باعتبارها رياضة تجمع بين التميز الرياضي والقيم التربوية، وتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى قصص النجاح الملهمة في مسيرة الرياضة الإماراتية.