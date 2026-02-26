الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس بطل كبار الجوجيتسو في ختام بطولة ند الشبا الرياضية

بني ياس بطل كبار الجوجيتسو في ختام بطولة ند الشبا الرياضية
26 فبراير 2026 11:32

 
دبي (الاتحاد)
اختتمت مساء أمس منافسات الجوجيتسو، التي نظّمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، في نزالات فئة الكبار، التي عكست النمو المتزايد لرياضة الجوجيتسو في الدولة وما ترسّخه من قيم الانضباط والثقة بالنفس والتحمل والصبر.
واتّسمت نزالات اليوم الختامي بتقارب واضح في المستويات بين لاعبي الأحزمة المتقدمة، ما جعل حسم المواجهات مرهوناً بالتفاصيل الفنية الدقيقة والخبرة في إدارة مجريات النزال، في مشهد يجسّد التطور النوعي الذي بلغته مستويات اللاعبين على الساحة المحلية.
حضر المنافسات الشيخ عبدالرحمن بن سلطان بن كايد القاسمي، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرمضانية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد.
وفي النتائج النهائية لفئة الكبار، أحرز نادي بني ياس للجوجيتسو المركز الأول، تلاه نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما جاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث، ليؤكدوا جميعاً المكانة التنافسية الرفيعة التي تحظى بها البطولة باعتبارها إحدى أبرز محطات الموسم المحلي.
وأكد يوسف عبدالله البطران، أن بطولة ند الشبا تواصل ترسيخ دورها كإحدى محطات التنافس المحلي المميّزة التي تجمع بين المستوى الفني المرتفع والحضور المجتمعي الواسع. وقال إن البطولة تمثل نموذجاً متكاملاً للرياضة التي تنطلق من المجتمع وتعود إليه، حيث يلحظ في كل نسخة تزايد ارتباط العائلات بمسيرة أبنائها الرياضية، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة مشترك.
وأضاف أن نزالات فئة الكبار عكست تطوراً واضحاً في الوعي التكتيكي وإدارة التفاصيل داخل النزال، ما يؤكد نجاح منظومة إعداد اللاعبين في الأندية، ويمنح مؤشراً إيجابياً على جاهزية عناصر النخبة للاستحقاقات المقبلة، في ظل قاعدة متنامية من الممارسين الذين يجسّدون القيم الأصيلة لهذه الرياضة.
من جانبها، قالت شذى البلوشي، التي حضرت لمؤازرة عدد من صديقاتها المنتسبات لنادي العين للجوجيتسو، إن ما يميّز بطولة ند الشبا أنها تجمع بين قوة المنافسة وقربها من المجتمع، فهي ليست بطولة للنخبة فقط، بل مساحة تلتقي فيها العائلات حول تجربة رياضية جامعة تعزّز الروابط وتغرس القيم الإيجابية في نفوس الأبناء.
وأضافت أن مستوى فئة الكبار يرتفع في كل عام، وأن اللاعبين باتوا أكثر قدرة على التحكم بإيقاع النزال والتعامل مع المواقف المعقدة، ما يعكس تطور الجوجيتسو في الدولة كرياضة تنافسية وممارسة مجتمعية في آن واحد.
بدورها، أكدت شمّا الكلباني، لاعبة نادي العين/حزام بني/ التي حصدت ذهبية وزن 62 كجم، أن بطولة ند الشبا تختلف عن غيرها لأنها تضع اللاعب أمام اختبارات متتالية مع منافسين من أعلى المستويات المحلية، ما يفرض قراءة دقيقة لكل مواجهة منذ اللحظة الأولى.
وأوضحت أنها اعتمدت في نزالاتها على فرض نسق اللعب الذي يناسب أسلوبها، مع الحفاظ على الثبات الذهني عند التحولات الحاسمة، مشيرة إلى أن التتويج في هذه البطولة يحمل قيمة مضاعفة، لأنه يأتي في بطولة قوية تشكّل معياراً حقيقياً لقياس الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
8600 متسابق يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية


منصة تنافسية
يؤكد ختام منافسات الجوجيتسو في بطولة ند الشبا استمرار حضورها كمنصة تنافسية ومجتمعية راسخة، تسهم في دعم مسار تطوير اللعبة في الدولة، وتعزز ارتباطها بالأسرة والمجتمع، باعتبارها رياضة تجمع بين التميز الرياضي والقيم التربوية، وتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى قصص النجاح الملهمة في مسيرة الرياضة الإماراتية.

الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
دورة ند الشبا الرياضية
بطولات الجو جيتسو
آخر الأخبار
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
الرياضة
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
اليوم 11:45
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©