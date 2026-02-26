الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

في دوري أبطال أوروبا.. انتصر فينيسيوس وتعافي ريال مدريد

في دوري أبطال أوروبا.. انتصر فينيسيوس وتعافي ريال مدريد
26 فبراير 2026 11:42

 
مدريد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برشلونة يدافع عن صدارة الدوري الإسباني أمام فياريال
بودو جليمت.. أحدث أبطال «قصص سندريلا» الكرة الأوروبية


تعافى ريال مدريد من صدمة مبكرة ليهزم ضيفه بنفيكا 2-1 ويضمن فوزاً إجمالياً 3-1 والتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد مباراة مثيرة، وسجل أوريلين ​تشواميني وفينيسيوس جونيور ليقلبا تأخر فريقهما بهدف سجله رافا سيلفا.
ويواجه ريال مدريد في الدور المقبل مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة، وكان الفريق الإسباني قد فاز 1-صفر في لقاء الذهاب، الذي شابته اتهامات ⁠فينيسيوس لجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بتوجيه إهانات عنصرية.
وغاب جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن المنطقة الفنية بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بسبب احتجاجه، ولم يشارك بريستياني بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقافه مؤقتاً عقب واقعة فينيسيوس في لشبونة.
وقال تشواميني لقناة موفستار بلس: «لم نبدأ بشكل جيد، لكننا حافظنا على ثقتنا وعرفنا أن الأهداف ستأتي في النهاية، تحسّن مستوانا قليلاً بمرور الوقت والآن ​سنواصل المضي قُدماً. نحتاج إلى تعديل دفاعنا قليلاً والدخول في المباراة ​بشكل أفضل، لكننا فزنا، وهذا هو الأهم».

ريال مدريد
بنفيكا
فينيسيوس جونيور
دوري أبطال أوروبا
مورينيو
آخر الأخبار
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
الرياضة
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
اليوم 11:45
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©