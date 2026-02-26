في دوري أبطال أوروبا.. انتصر فينيسيوس وتعافي ريال مدريد



مدريد (الاتحاد)



تعافى ريال مدريد من صدمة مبكرة ليهزم ضيفه بنفيكا 2-1 ويضمن فوزاً إجمالياً 3-1 والتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد مباراة مثيرة، وسجل أوريلين ​تشواميني وفينيسيوس جونيور ليقلبا تأخر فريقهما بهدف سجله رافا سيلفا.

ويواجه ريال مدريد في الدور المقبل مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة، وكان الفريق الإسباني قد فاز 1-صفر في لقاء الذهاب، الذي شابته اتهامات ⁠فينيسيوس لجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بتوجيه إهانات عنصرية.

وغاب جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن المنطقة الفنية بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بسبب احتجاجه، ولم يشارك بريستياني بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقافه مؤقتاً عقب واقعة فينيسيوس في لشبونة.

وقال تشواميني لقناة موفستار بلس: «لم نبدأ بشكل جيد، لكننا حافظنا على ثقتنا وعرفنا أن الأهداف ستأتي في النهاية، تحسّن مستوانا قليلاً بمرور الوقت والآن ​سنواصل المضي قُدماً. نحتاج إلى تعديل دفاعنا قليلاً والدخول في المباراة ​بشكل أفضل، لكننا فزنا، وهذا هو الأهم».