الرياضة

سبيرز يبصم بـ«العشرة» في ليلة تورونتو بـ«سلة أميركا»

سبيرز يبصم بـ«العشرة» في ليلة تورونتو بـ«سلة أميركا»
26 فبراير 2026 12:00

 
لوس أنجليس (أ ف ب)
عزّز سان أنتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 عقب فوزه على تورونتو رابتورز 110-107 الأربعاء، ليضيّق الخناق على أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية، الذي تعرّض للهزيمة أمام ديترويت بيستونز 116-124 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
في المباراة الأولى، تألق الثنائي ديفن فاسيل وديأيرون فوكس بتسجيلهما 21 و20 نقطة توالياً، ليعوضا الأداء الهجومي الضعيف لنجم الفريق، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، ليحقق سبيرز فوزه العاشر توالياً في أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2015-2016.
واكتفى لاعب الارتكاز الفرنسي بتسجيل ثلاث محاولات من أصل 12 في طريقه لإنهاء المباراة بـ12 نقطة بمواجهة دفاع شرس من رابتورز، لكن ويمبانياما نجح في خمس من ست رميات حرّة، إضافة إلى تألقه الدفاعي مع خمس صدات من بينها صدة حاسمة لمحاولة جايكوب بويلتل قبل 44 ثانية من نهاية الوقت.
ورفع سبيرز رصيده إلى 42 فوزاً مقابل 16 خسارة بفارق مباراتين عن أوكلاهوما المتصدر الذي يملك في رصيده 45 انتصاراً و15 خسارة.
وفي المباراة الثانية، تعملق كايد كانينجهام وجايلن دورين بـ29 نقطة لكل منهما ليقودا بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية لحسم مواجهة القمة التي شكّلت بروفة لنهائي محتمل، لكن ثاندر يستمر في اللعب من دون نجمه الأبرز، الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، للمباراة التاسعة توالياً، بسبب إصابة بشدٍّ عضلي في البطن.
كذلك، غاب عن ثاندر كل من أيزياه هارتنستاين، شيت هولمجرين، أجاي ميتشل وجايلن ويليامس، في حين أصيب أيزياه جو خلال اللقاء وخرج بين الشوطين.
رغم ذلك، تقدم ثاندر 34-22 بعد ربع أول متقارب، لكن بيستونز تفوّق عليه 36-18 في الثاني ليفرض سيطرته دون أن يتخلّف من بعدها بالنتيجة في النصف الثاني.
وأضاف دورين إلى رصيده الشخصي 15 متابعة محرزاً ثنائيته المزدوجة «دابل دابل» الـ27 هذا الموسم. كما حقق كانينغهام 13 تمريرة حاسمة لديترويت، الذي تقلص تقدمه من 17 نقطة إلى 4 قبل أربع دقائق و39.2 ثانية من النهاية.
وبفوزه هذا، رفع بيستونز رصيده إلى 43 فوزاً و14 خسارة ليصبح صاحب أفضل سجل في الدوري ككل.

